Robert Gumny verletzt sich beim FCA-Training

Rechtsverteidiger Robert Gumny verletzt sich beim ersten Training in dieser Woche am rechten Knie. Ob er gegen den 1. FC Köln zur Verfügung stehen wird, ist ungewiss.

Es war das letzte Trainingsspiel am Dienstagvormittag, das FCA-Trainer Jess Thorup angesetzt hatte. Die zahlreichen kleinen Autogrammjäger, die zum Ferienauftakt auf das Trainingsgelände neben der WWK-Arena gekommen waren, hatten sich schon bereit gemacht, als es auf dem Platz hektisch wurde. Rechtsverteidiger Robert Gumny lag neben dem Tor am Boden. Reha- und Athletiktrainer Andreas Bäumler holte sofort das Golfcart auf den Platz. Mit dem wurde Gumny mit einem dicken blauen Verband um das rechte Knie Richtung WWK-Arena gebracht.

Robert Gumny überstreckt sich das Knie

Es war eine Schrecksekunde auch für Trainer Jess Thorup. Doch konnte er nach dem Training schon eine leichte Entwarnung geben. „Robert hat sich das Knie überstreckt. Am Anfang sah es schlimm aus, aber dann konnte er es wieder bewegen. Aber wir wollten kein Risiko eingehen. Warten wir ab, was die Untersuchungen bringen.“

Kevin Mbabu feiert sein Comeback in der Schweizer Nationalmannschaft

Sollte Gumny für das Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den 1. FC Köln ausfallen, wird der Back-up für Rechtsverteidiger Kevin Mbabu fehlen. Der Schweizer feierte am Samstag beim 0:0 gegen Dänemark sein Comeback in der Nationalmannschaft. Er war in der 84. Minute für Dan Ndoye (FC Bolgona) eingewechselt worden. Heute Abend spielt die Schweiz dann noch in Irland.

Training am Dienstag kommt für Niklas Dorsch zu früh

Noch zu früh kommt das Köln-Spiel wohl auch für Niklas Dorsch. Seine Fußsohlenverletzung scheint zwar abzuklingen, doch mehr als Reha-Training stand für ihn am Dienstag noch nicht auf dem Plan: „Es geht ihm besser, aber für das Training heute war es noch nicht gut genug“, erklärte Thorup. Pausieren muss derzeit auch der erkrankte Maxi Bauer.

FCA-Toptorjäger Ermedin Demirovic ist schon wieder in Augsburg

Auch noch nicht auf dem Trainingsplatz stand am Dienstag Ermedin Demirovic. Der Torjäger, der am Montag seinen 26. Geburtstag feierte, war am Donnerstag mit Bosnien-Herzegowina im Nations-League-Halbfinale mit 1:2 an der Ukraine gescheitert. Der Traum von einer EM-Teilnahme in Deutschland war geplatzt. Und da das noch geplante Testspiel gegen Israel abgesagt wurde, kehrt Demirovic schon früher nach Augsburg zurück. „Wir haben gesagt, er soll heute drin bleiben, sich regenerieren, behandeln lassen und Fahrrad fahren. Morgen wird er wohl wieder auf dem Platz stehen“, wollte Thorup nichts überstürzen. Zumal Demirovic gegen Köln gelbgesperrt fehlen wird.

Alle anderen Nationalspieler (Fredrik Jensen, Mbabu, Ruben Vargas, Arne Engels und Mer Kömür) sollen am Donnerstag wieder am Training teilnehmen.