So stehen die Chancen des FCA auf eine Teilnahme am Europapokal

Plus Gegen Werder Bremen verpasst der FC Augsburg einen Schritt Richtung Europapokal. Dieses Restprogramm wartet auf den FCA und seine Konkurrenten im Kampf um einen internationalen Startplatz.

Von Johannes Graf

Marinko Jurendic war bedient. Das 0:3 (0:0) gegen Werder Bremen hatte den Sportdirektor des FC Augsburg tief enttäuscht. Nach dem Klassenerhalt hatte der Schweizer gehofft, die Spieler würden in der Fußball-Bundesliga ein Zeichen setzen. Signalisieren, dass sie bereit seien, die Teilnahme am Europapokal anzugehen. Entsprechend ernüchtert reagierte er auf die Pleite im eigenen Stadion. "Vor dem Spiel habe ich gesagt: Wenn wir heute gewinnen, dann lass uns über Europa reden. Das wäre ein großes Zeichen gewesen."

Nach der Partie hatte Jurendic ganz andere Dinge im Kopf. Man solle vergessen, irgendetwas über Europa zu sagen. "Wir tun gut daran, die vergangenen beiden Spiele aufzuarbeiten." Den 46-Jährigen ärgerte, dass die Spieler Chancen liegengelassen hatten. "In Frankfurt kannst du einen Punkt holen, gegen Bremen kannst du mit einem Punkt rausgehen. Dann bist du immer noch Siebter", rechnete Jurendic vor. Unter den Eindrücken des Bremen-Spiels wollte der Verantwortliche keine Gedanken an eine Teilnahme am internationalen Wettbewerb verschwenden. Doch – so kurios es klingen mag – weiterhin ist für den FCA alles möglich.

