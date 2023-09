FC Augsburg

vor 35 Min.

Spiel gegen Greuther Fürth wird zum Härtetest für einige FCA-Spieler

Plus Das Testspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth war für einige FCA-Spieler auch ein Härtetest. Trainer Enrico Maaßen zeigt sich nach dem 2:1-Sieg zufrieden.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Der FC Augsburg kann doch noch gewinnen. Nach der Pokal-Niederlage bei der SpVgg Unterhaching (0:2) und den sieglosen Punktspielen gegen Borussia Mönchengladbach (4:4), Bayern München (1:3) und VfL Bochum (2:2) besiegte der FCA am Donnerstag in einem Testspiel den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth mit 2:1 (0:1). Damit konnte der FCA vor dem Auswärtsspiel in der Bundesliga bei RB Leipzig am 16. September ein bisschen Selbstvertrauen tanken.

Das sah auch FCA-Trainer Enrico Maaßen so: „Es war ein sehr guter Test, ein sehr intensives Spiel. Es ging heute vor allem darum, dass die Spieler, die zuletzt weniger spielten, Spielpraxis bekommen haben. Und jeder Testspielsieg hilft, Selbstvertrauen zu bekommen.“ Vor allem nach so einem enttäuschenden Auftritt wie dem 2:2 zu Hause gegen Bochum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen