Tomas Koubek steht beim FCA vor dem Abschied

Plus In den restlichen Partien der Saison wird der 31-jährige Tscheche den verletzten Finn Dahmen ersetzen. Wie es auf der Torhüterposition des FC Augsburg weitergehen könnte.

Von Johannes Graf

Plötzlich war sie da. Die Chance, auf die Tomas Koubek beinahe ein Jahr hatte warten müssen. Endlich durfte er wieder mit seinen Kollegen aufs Spielfeld marschieren, durfte sich als bedeutender Part fühlen. Nicht mehr nur als Ersatz. Gegen Borussia Dortmund sollte der Torhüter des FC Augsburg sein erstes Spiel in dieser Bundesliga-Saison bestreiten. Kurz vor Anpfiff das übliche Ritual: Koubek, der 1,96 Meter-Koloss, klatschte mit den Händen gegen Pfosten und Latte. Erwartungsfroh gestimmt, fokussiert, konzentriert. Knapp zwei Stunden und fünf Gegentreffer später verkörpert der Riese nur noch ein Häufchen Elend.

Sprechen möchte nach diesem 1:5 (1:4) kein FCA-Spieler mit der Presse. Auch nicht Koubek. Fragen aus dem Weg gehen – darin sind Profis geübt, wenn sie nicht dazu genötigt werden. Also reden andere über den Torhüter, der kurzfristig für den verletzten Finn Dahmen eingesprungen war. Der Stammtorhüter hatte sich am Freitag eine Bänderverletzung am Sprunggelenk zugezogen, in den nächsten Tagen muss er operiert werden. Sportdirektor Marinko Jurendic tat sich selbstredend schwer damit, einen Torhüter zu loben, der etliche Treffer gefangen hatte. Zwei, drei Safes hätte Koubek gehabt, meinte Jurendic. "Aber wenn du fünf Gegentore kriegst, kannst du nicht sagen, er hat das gut gemacht."

