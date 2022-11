FC Augsburg

Torwart Gikiewicz will rasch Klarheit für seine FCA-Zukunft

Plus Rafal Gikiewicz, Torhüter des FC Augburg, patzt bei Union Berlin vor dem 0:1, kann sich an diesem Abend aber auf seine Mitspieler verlassen. Nun geht es mal wieder um seine Zukunft.

Von Marco Scheinhof

Rafal Gikiewicz fühlt sich einfach wohl in Berlin. Die Alte Försterei kennt er bestens, das Stadion, das in der Fußball-Bundesliga noch immer etwas Besonderes ist. Ein Treffpunkt weit vor dem Spiel für alle Fans, zudem herrscht eine spezielle Stimmung, die auch ein 2:2 gegen den FC Augsburg nur ein wenig trüben kann. Gikiewicz blieb zunächst lange auf dem Feld, verabschiedete sich von den Zuschauerinnen und Zuschauern und den alten Kollegen. Auch in den Katakomben hatte er es nicht eilig. Er nahm sich Zeit für viele Gespräche. So lange, dass er etwas zur Eile angetrieben werden musste. Schließlich stand irgendwann die Abfahrt an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

