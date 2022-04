FC Augsburg

Warum die Partie gegen Hertha für den FCA so bedeutend ist

Plus Der FCA hat sich in der vergangenen Woche eine hervorragende Ausgangslage im Ligaendspurt erarbeitet. Gegen Hertha BSC kann die Mannschaft viel gewinnen – aber auch verlieren.

Von Johannes Graf

Markus Weinzierl wehrt sich entschieden. Für ihn sei diese Begegnung kein Endspiel, betont der Trainer des FC Augsburg. Schließlich stünden danach noch vier weitere Spiele an. In der Theorie hat Weinzierl natürlich recht. Selbst nach dem Heimspiel gegen Hertha BSC ist die Saison in der Fußball-Bundesliga nicht beendet (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Doch praktisch gesehen bietet diese Begegnung die Möglichkeit, den Klassenerhalt zur Formsache werden zu lassen. Jeder könne rechnen, meint Weinzierl. "Von einem Abstand zur Hertha zwischen drei und neun Punkten ist alles möglich. Wir sind hoch motiviert, dass es neun werden." Dieser Vorsprung wäre für die Berliner nicht mehr aufzuholen, lediglich die Relegation bliebe ihnen, um den Absturz in die Zweitklassigkeit abzuwenden.

