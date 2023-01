FC Augsburg

Was hinter dem Kaderumbau beim FCA steckt

Plus Der FC Augsburg hat bislang fünf Neuzugänge im Winter verpflichtet. Das gibt mehr personelle Alternativen, dennoch sind die Augsburger in Dortmund klarer Außenseiter.

Beim FC Augsburg wurde zuletzt viel Zeit vor der Videoleinwand verbracht. Studium für die Neuzugänge, die sich so schnell wie möglich an die Mannschaft und die Idee des Fußballs gewöhnen sollen. Das lässt sich bildlich am besten erreichen. Fünf Akteure hat der Fußball-Bundesligist in der bisherigen Winter-Transferperiode verpflichtet. Der Kader ist stark verändert worden, da mit Florian Niederlechner, Raphael Framberger und bald Carlos Gruezo auch Akteure den FCA verlassen. Doch was steckt hinter dem Umbau?

