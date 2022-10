FC Augsburg

vor 50 Min.

Was plant der FCA mit seinem ausgeliehenen Spieler Sergio Cordova?

Sergio Cordova brachte Real Salt Lake gegen Austin FC mit zwei Treffern mit 2:0 in Führung. Doch am Ende verliert er mit seinem Team in der ersten Play-off-Runde. Damit ist die Saison für ihn in der USA beendet.

Plus FCA-Stürmer Sergio Cordova aus Venezuela scheidet in der amerikanischen MLS mit Real Salt Lake City im Elfmeterschießen aus. Wie es beim FCA mit ihm weitergeht, steht in den Sternen.

Von Robert Götz

Mit emotionalen Worten hat sich Sergio Cordova (vorerst) von seinem Klub Real Salt Lake City nach dem Aus in der ersten Play-off-Runde der MLS (Major League Soccer) in den USA verabschiedet. "Ich kann diesem Klub nur danken, der mir die Türen geöffnet hat und mir das Vertrauen gegeben hat, mich wichtig zu nehmen. Danke an meine Kollegen, denn sie sind für mich zu großartigen Freunden geworden", schrieb der 25-jährige Stürmer auf seinem Instagram-Kanal. Mit 1:3 nach Elfmeterschießen, es hatte 2:2 nach regulärer Spielzeit und Verlängerung gestanden, hatte Real Salt Lake City bei Austin FC in Texas verloren.

