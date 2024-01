FC Augsburg

Wie es beim FCA zum Umdenken im Fall Gouweleeuw kam

Plus Der Augsburger Innenverteidiger hat nun doch seinen Vertrag verlängert. Das hat neben seiner sportlichen Klasse viel mit Trainer Thorup und Sportdirektor Jurendic zu tun.

Jeffrey Gouweleeuw erinnert sich noch gut an das letzte Spiel in Mönchengladbach. Es war ein warmer Sonntag Ende Mai des vergangenen Jahres, 0:2 hatte der FC Augsburg verloren, aber dank Hoffenheimer Schützenhilfe den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga geschafft. Entsprechend groß war die Erleichterung, wobei die schwache Leistung aufs Gemüt geschlagen hatte.

Gouweleeuw stand dennoch recht entspannt in den Katakomben der Arena, er sprach über die abgelaufene Saison, aber vor allem darüber, dass er kurz vor einer Vertragsverlängerung stehe. Er betonte, dass die sein großer Wunsch sei, ebenso vom Verein. Kleinigkeiten seien noch zu klären.

