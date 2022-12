Winterwechsel ist für FCA-Trainer Enrico Maaßen kein Thema

Plus Derzeit plant der Trainer des FCA mit Florian Niederlechner. Aber der FCA schaut sich um. Deshalb gibt es noch mehr Spekulationen.

Stefan Reuter erholte sich auf einer Kreuzfahrt auf der MS Europa 2 im Indischen Ozean, ab und zu war der Sport-Geschäftsführer des FC Augsburg dort auch als WM-Experte tätig. Michael Ströll nützte die fußballfreie Zeit, um die Hochzeitsreise mit seiner Frau in Mittelamerika nachzuholen. Die musste im Frühjahr ausfallen, als der FCA durch den Rücktritt von Klaus Hofmann als Vereinsvorsitzender in heftige Turbulenzen geraten war.