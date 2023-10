FC Augsburg

Zu Beginn verbreitet Enrico Maaßen Aufbruchstimmung beim FCA

Enrico Maaßen kündigte einen "offensiven Spielstil" an. Am Ende blieb davon wenig. Am Montag entließ der FC Augsburg den Trainer.

Plus Die Erwartungen an den 39-Jährigen sind hoch, als er im Sommer 2022 zum FC Augsburg kommt. Warum er nach 15 Monaten scheitert.

Von Johannes Graf Artikel anhören Shape

Schon vor der Saison hatten sich die Wettanbieter festgelegt: Die Quote war schlecht. Enrico Maaßen galt als Favorit darauf, als erster Trainer in der laufenden Bundesligasaison seinen Job zu verlieren. Letztlich ist es so gekommen, die Prognosen haben sich bewahrheitet. Am Montagabend trennte sich der FC Augsburg von seinem Trainer. Der 39-Jährige befehligte somit rund 15 Monate die Spieler des Fußball-Bundesligisten.

Als Maaßen im Sommer 2022 zum FCA kam, verbreitete er Aufbruchstimmung. Der Klub hatte zuvor einen internen Machtkampf geführt, aus dem die damaligen Geschäftsführer Michael Ströll (Finanzen) und Stefan Reuter (Sport) als Sieger hervorgegangen waren. Trainer Markus Weinzierl hatte am letzten Spieltag vor laufender Kamera seinen Rücktritt erklärt, der FCA stand kurzzeitig ohne Präsident und Trainer da. Dann kam Maaßen, später rückte Markus Krapf an die Vereinsspitze.

