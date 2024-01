FC Augsburg

25.01.2024

FCA-Trainer Jess Thorup hat vor dem FC Bayern keine Angst

Plus FCA-Trainer Jess Thorup geht nach dem gelungenen Auftakt nach der Winterpause mit viel Selbstvertrauen in das Duell mit dem FC Bayern. Feiert Neuzugang Jakic sein Startelf-Debüt?

Von Robert Götz

Jess Thorup ist kein Trainer, der gerne Schwächen zeigt. Der Coach des FC Augsburg ist einer, der lieber Souveränität und Zuversicht ausstrahlt. Egal, ob es dabei um den nächsten Gegner geht, der am Samstag (15.30 Uhr/Sky) FC Bayern München heißt, oder um eine Personalie. So hat der 53-jährige Däne in nur vier Monaten aus dem ins Trudeln gekommenen FCA einen Bundesligisten der Mittelklasse geformt, der vor dem zweiten Spieltag der Rückrunde und vor dem Duell mit dem Rekordmeister mit 21 Punkten selbstbewusst nach oben schielt.

Entwarnung bei FCA-Profi Niklas Dorsch

Und darum wollte Thorup am Mittwochvormittag auch keine große Sache daraus machen, dass Niklas Dorsch, der bisher in allen Spielen (er fehlte nur in Gladbach gelb gesperrt) unter ihm im defensiven Mittelfeld gesetzt war, das Training abgebrochen hatte. Mit nicht genau zu lokalisierenden Schmerzen in der Bauch-Adduktoren-Gegend. „Ich gehe davon aus, dass er am Donnerstag wieder dabei ist“, sagte Thorup am Mittwoch. Dorsch war nicht ganz so optimistisch, als er sich auf den Weg zum Arzt machte. Thorup sollte aber recht behalten. „Dorschi hat auf dem Platz alles mitgemacht“, verkündete er am Donnerstag. Was genau Dorsch aber jetzt fehlt, konnte Thorup nicht erklären. „Ich bin kein Arzt.“ Es scheint aber nicht so schlimm zu sein. Ob sein Abräumer am Samstag mit dabei ist, ist noch nicht sicher. „Ich werde das weitere Training abwarten“, erklärte Thorup, klang aber nicht besorgt.

