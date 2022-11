Neue Folge "Viererkette": Mit dem schlechtesten Abschluss in die WM-Pause

Das letzte Spiel des Jahres gegen Bochum schien wie gemalt für einen Sieg - stattdessen gab es die zusammen mit Hertha schwächste Saisonleistung. Woran lag das?

Was für ein bitteres Ende des FCA-Fußballjahres: Gegen den VfL Bochum wollte der FC Augsburg sich im letzten Spiel im heimischen Stadion einen Sieg zum Abschluss holen - es wäre der erste nach sieben Pflichtspielen in Folge ohne eigenen Erfolg gewesen. Und wer wäre dafür besser geeignet gewesen als die Bochumer, die die letzten acht Auswärtsspiele verloren haben? Eben. Stattdessen gab es einen Nachmittag zum Grausen: Mit 0:1 ging das Spiel verloren. Über die Gründe für den Tiefschlag und dessen Folgen sprechen in der aktuellen Folge der "Viererkette" Robert Götz und Florian Eisele.

Mit einem miesen Gefühl, gegen einen bestenfalls biederen Gegner eine vermeidbare Niederlage eingesteckt zu haben, geht der FC Augsburg nun in die lange 67 Tage währende WM-Pause. Erst Ende Januar 2023 hat das Team von Enrico Maaßen die Chance, für sportliche Wiedergutmachung zu sorgen. Das aber wird schwer genug: Der Gegner heißt am 22. Januar Borussia Dortmund, danach steht die andere Borussia aus Mönchengladbach auf dem Plan. Die Laune ist jetzt erstmal im Keller, wie Torwart Rafal Gikiewicz sagte: "Ich bin seit drei Jahren in Augsburg, und immer ist es zum Jahreswechsel die gleiche Stimmung. Wir gewinnen hier gegen die Bayern, warum können wir nicht gegen Bochum gewinnen?"

Vor allem zwei FCA-Spieler waren gegen Bochum völlig von der Rolle

Die Gründe für die Pleite: einerseits individuelles Versagen auf höchstem Niveau. So waren etwa Ruben Vargas und Mergim Berisha völlig von der Rolle, aber nicht die einzigen Profis in Rot-Grün-Weiß, die enttäuschten. Ein anderer Erklärungsansatz betrifft die Zweikampfquote: Zwar gehört es zum Konzept des FCA, die Infights zu suchen. Dann sollten diese aber auch tunlichst gewonnen werden. Eine Statistik sorgt hier aber für Schaudern. Oder fehlt dem FCA ein Spieler an entscheidender Stelle, wie Robert Götz vermutet? Alles über die zusammen mit der Niederlage gegen Hertha BSC schwächste Saisonleistung und deren Folge gibt es in der aktuellen Folge der Viererkette. Diese ist aber nicht die letzte in diesem Jahr, auch wenn die Bundesliga ab sofort pausiert. Auch während der WM-Pause ist die Viererkette aktiv - wenn auch nicht im wöchentlichen Rhythmus wie bisher.

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast „Viererkette“.

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast „Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer montags bis 18 Uhr.

