FC Augsburg

28.01.2024

Ermedin Demirovic: Der Stürmer mit dem guten Herzen

Plus Eigentlich sollt Ermedin Demirovic schon den ersten Elfmeter bei der 2:3-Niederlage gegen den FC Bayern München schießen. Doch dann ließ er Sven Michel den Vortritt. Warum tat er das?

Von Robert Götz

Als Schiedsrichter Christian Dingert nach 90.+7 Minuten am späten Samstagnachmittag in der WWK-Arena abpfiff und damit die 2:3(0:2)-Heimniederlage des FC Augsburg gegen den FC Bayern München besiegelte, sank Sven Michel fassungslos zu Boden. Zuerst bekam er Trost von Linienrichter Nikolai Kimmeyer, dann kamen langsam nach und nach seine Mannschaftskollegen und Trainer Jess Thorup. Doch der 33-jährige Routinier war kaum zu trösten. Auch von Kapitän Ermedin Demirovic nicht.

Bayern-Torhüter Manuel Neuer streckt FCA-Spieler Felix Uduokhai mit der Faust nieder

Der hatte in der 88. Minute Michel beim ersten Elfmeter in dieser an Höhepunkten nicht gerade armen Partie den Vortritt gelassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

