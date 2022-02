FCA-Sportchef Reuter: "Ricardo Pepi passt ins Gehaltsgefüge"

Exklusiv Mehr als 13 Millionen Euro Ablöse bezahlt der FCA für den Angreifer aus Amerika. Manager Stefan Reuter über den Transfer, englische Millionen und den Rücktritt von Max Eberl.

Max Eberl hat jüngst seinen Rücktritt erklärt. Der Manager von Borussia Mönchengladbach begründete diesen Schritt mit dem psychischen Druck und der Belastung als Verantwortlicher in der Bundesliga. Für Sie nachvollziehbar?

Stefan Reuter: Wenn er so platt ist, ist das folgerichtig und die einzige Möglichkeit, aus der Mühle herauszukommen. Ich habe sein Statement gehört. Er war sehr ehrlich. Für mich ist es nachvollziehbar, weil es ein 24/7-Job ist. Das muss einem bewusst sein. Man ist immer erreichbar, kann sich schwer rausnehmen. Wenn ich in der Länderspielpause eine Woche weg bin, wird das medial kritisch betrachtet. Aber Pausen zur Erholung sind sehr wichtig, gerade im hektischen Tagesgeschäft.

Wie versuchen Sie, dem Druck standzuhalten und mal abzuschalten?

Reuter: Man braucht Tage und Momente, in denen man Kraft tankt. Manchmal kommt viel zusammen, vor allem für Trainer und Manager. Auch bei einem Trainer halte ich es für ungemein wichtig, dass er sein Handy mal für einen Tag ausmacht, um abzuschalten. Ich versuche das, wenn ich in der Länderspielpause im Herbst für eine Woche weg bin. Selbst im Urlaub ist man aber erreichbar – das ist ja das Verrückte. Mir hilft auch, wenn ich selbst Sport treibe.

Ist der Druck als Spieler oder als Manager größer?

Reuter: Natürlich als Manager oder als Trainer, weil die Verantwortung und der Druck ungleich höher sind. Ich hatte als Spieler das Glück, immer Stammspieler zu sein. Für mich sind deshalb Gespräche interessant und lehrreich mit Spielern, die einen besonderen Konkurrenzdruck haben, sich nach Verletzungen zurückkämpfen oder fürchten müssen, keinen Vertrag mehr zu bekommen.

Glauben Sie, dass Max Eberl zurückkommt und sich womöglich sogar nach diesem Druck sehnen wird?

Reuter: Weil er jung ist, kann ich mir das gut vorstellen. Ralf Rangnick hat sich konsequent rausgenommen, um dann zurückzukehren. Irgendwann kribbelt es vielleicht wieder und er sehnt sich nach der Spannung, wenn er im Stadion sitzt. Ich wünsche ihm, dass er sich erholt und die Zeit nimmt, um wieder die Freude zu verspüren, die einem der Fußball in der Regel gibt.

Vor allem in der Transferphase ist der Druck groß. Die Bundesligisten agierten zurückhaltend, die Premier-League-Klubs gaben Hunderte Millionen aus. Wie beurteilen Sie den Markt?

Reuter: Man merkt, dass in England die Klubs in anderen Dimensionen investieren können. In der Bundesliga handeln die Verantwortlichen wegen Corona konservativer und zurückhaltender. Keiner weiß, wie viele Zuschauer wir am Saisonende ins Stadion lassen konnten und wie die Einnahmesituation aussieht. Womöglich auch ein Grund war, dass es keine Wintervorbereitung gab, in der sich Neuzugänge besser integrieren können.

11 Bilder FCA-Neuzugang Ricardo Pepi wird vorgestellt Foto: Ulrich Wagner

Sie haben mit Ricardo Pepi den teuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte verpflichtet. Warum?

Reuter: Wir haben auf die Ausfälle und die schwache Torausbeute in der Hinrunde reagiert. Weil der Trainer vor allem in der Offensive in einem Spiel wechselt und Frische bringt, haben wir uns zu diesem Transfer entschieden. Pepi passt mit seinem enormen Entwicklungspotenzial auch perspektivisch sehr gut in unsere Transferpolitik.

Hätten Sie gedacht, dass Sie mit dem FCA mal den Top-Transfer in der Bundesliga stemmen können?

Reuter: Wir haben uns durch unser wirtschaftliches Handeln eine gewisse Stabilität erarbeitet und haben immer wieder in entwicklungsfähige Spieler investiert. In vielen Fällen war das sehr erfolgreich. Das versprechen wir uns von Pepi auch.

Wollen Sie noch stärker zu einem „Sprungbrett“-Klub werden, der junge Profis weiterentwickelt und teuer verkauft?

Reuter: Wir wollen uns mit den Spielern gemeinsam weiterentwickeln. Wenn sich ein Spieler schneller entwickelt und wir eine konkrete Anfrage bekommen, versuchen wir Win-Win-Situationen zu schaffen. Mit Ausnahme von Bayern München wird das jedem Klub in der Bundesliga so gehen.

Werden Verhandlungen nach dem Pepi-Transfer schwieriger, weil Klubs und Spieler mehr Ablöse und Gehalt fordern?

Reuter: Trotz einer hohen Ablösesumme möchte ich betonen, dass das Gesamtpaket beim Pepi-Transfer für uns passt. Wir haben im Bereich der Ablösesumme sicher ein Ausrufezeichen gesetzt, ändern aber auch mit diesem Transfer nicht unsere bisherige Transferpolitik, weil wir auch vorher schon in Werte investiert haben.

Sind deshalb Verhandlungen mit dem Norweger Morten Thorsby oder dem Dänen Jens Stage gescheitert?

Reuter: Wir haben uns mit verschiedenen Spielern beschäftigt. Ablösesumme und Gehalt müssen aber zu uns passen. Pepi war mit seiner Ablöse die Ausnahme, er passt aber sehr gut in unser Gehaltsgefüge.

Im Sommer wird Maximilian Bauer aus Fürth zum FCA wechseln. Warum haben Sie sich für ihn entschieden?

Reuter: Er ist deutscher U21-Nationalspieler mit Entwicklungspotenzial, kommt aus Bayern und wir haben seine Entwicklung bereits seit der Jugend verfolgt. Daher ist so ein Spieler für uns immer interessant, vor allem wenn er ablösefrei ist. Wir haben unter Beweis gestellt, dass solche Spieler sich in Augsburg weiterentwickeln können.

Maximilian Bauer würde mit Sicherheit lieber in der Ersten Liga spielen. Was muss passieren, damit der FCA am Saisonende die Klasse hält?

Reuter: Wir müssen wie vor Weihnachten auftreten. Wir waren laufstark, leidenschaftlich und griffig. Ich bin auch glücklich, dass wieder Fans ins Stadion dürfen. Ich habe das Gefühl, unsere Mannschaft braucht diese Emotionen von den Rängen.

Planen Sie ihren Kader zweigleisig? Befürchten Sie gar einen Ausverkauf im Fall des Abstiegs?

Reuter: Aktuell beschäftigt mich nur, wie wir die Klasse halten können. Aber ich befürchte keinen Ausverkauf und wir planen immer zweigleisig. Alle Verträge gelten auch für die 2. Liga.

Einen Schritt zum Klassenerhalt können Sie im Heimspiel gegen Union Berlin machen. Haben Sie noch Kontakt zu den ehemaligen Spielern Rani Khedira und Andreas Luthe?

Reuter: Man hat immer mal wieder Kontakt. Mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger.

Hätten sie gedacht, dass die beiden so tragende Säulen bei Union werden könnten?

Reuter: Rani Khedira hat bei uns genauso viel und regelmäßig gespielt wie in Berlin. Daher überrascht mich das nicht. Großes Kompliment, dass Andreas Luthe so viele Spiele bei Union Berlin macht. Er hat gezeigt, dass er mit seiner Ruhe, die er ausstrahlt, der Mannschaft gut tut.