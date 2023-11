Ein Cheftrainer als Assistent: FCA verpflichtet Jacob Friis als Co-Trainer

Jess Thorup bekommt mit Jacob Friis einen dänischen Landsmann als Co-Trainer. Der 46-Jährige gibt dafür seinen Job als Cheftrainer in der dänischen Liga auf.

Der Name Jacob Friis kursierte bereits seit einigen Wochen beim FC Augsburg, wenn es darum ging, wer Jess Thorup als Co-Trainer unterstützen könnte. Nun ist es fix: Wie der FCA bekannt gab, hat der 46-Jährige einen Vertrag bis 2025 beim Bundesligisten unterschrieben. Thorup bekommt damit einen dänischen Landsmann als Assistenten. Etwas überraschend gibt Friis für den Posten in der Bundesliga seine bisherige Stelle als Chefcoach beim dänischen Erstligisten Viborg FF auf, der in der dänischen Liga auf Rang acht rangiert. Ob Augsburg für Friis eine Ablösesumme zahlen musste, ist nicht bekannt.

Friis, der neben seiner Muttersprache auch englisch, deutsch und spanisch spricht, wechselt mit sofortiger Wirkung aus Viborg nach Augsburg. Er ist Inhaber der Uefa-Pro-Lizenz und arbeitete auch schon als Cheftrainer bei Aalborg BK. Schon am Mittwoch wird Friis mit seinem neuen Chef und seinem neuen Team auf dem Trainingsplatz in Augsburg stehen.

Über die Verpflichtung war bereits seit einiger Zeit spekuliert worden, doch weder Thorup noch Sportdirektor Marinko Jurendic wollten das bislang kommentieren. "Wir haben einige Namen, die wir diskutieren", sagte Jurendic nach dem Köln-Spiel. Auch Thorup nahm sich beim FCA die Zeit, die Gegebenheiten zu analysieren. Drei Wochen arbeitete der 53-Jährige in Augsburg nur mit dem bisherigen Co-Trainer Jonas Scheuermann zusammen, bis er entschloss, dass ein weiterer Assistent dem Team gut tun würde. Bei der Trennung des Ex-Trainer Enrico Maaßen hatte auch dessen Assistent Sebastian Block entschieden, dass er den Verein verlassen würde. Der FCA hätte offenbar gerne weiter mit Block zusammen gearbeitet.

Sportdirektor Jurendic freut sich über die Personalie, wie er in der Stellungnahme des FCA betont: "Wir sind überzeugt, dass Jacob seine Erfahrung als Fußballlehrer auch beim FCA bestens einbringen wird. Er wird für unseren Cheftrainer Jess Thorup eine wichtige Unterstützung sein und unseren Staff fachlich und menschlich optimal ergänzen."

Friis selbst wird in dem Statement des Klubs wie folgt zitiert: "Viele werden sich fragen, warum ich einen Cheftrainerposten für eine Co-Trainerstelle aufgebe. Aber mich hat der Weg des FCA, mit dem ich mich zu 100 Prozent identifizieren kann, überzeugt. Außerdem stellt die Perspektive, in der Bundesliga arbeiten zu können, eine große Chance und Herausforderung für mich darf." Sein neuer Chef Jess Thorup gibt sich überzeugt von den Fähigkeiten von Friis: "Wir haben versucht, die beste Lösung für den FCA und die Mannschaft zu finden. Das ist uns mit Jacob Friis gelungen. Ich bin überzeugt, dass er mit seinen Qualitäten sehr gut in unser Team passt und uns entscheidende Impulse geben wird." (eisl)

