Der FCA ist unter Trainer Jess Thorup erwachsen geworden

Plus Der hart erkämpfte 1:0-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des FC Augsburg. Wohin das führen wird? Vieles ist möglich.

Der 6:0-Erfolg beim SV Darmstadt 98 war ohne Frage ein spektakulärer Sieg, ein Ausrufezeichen. Doch ein viel wichtiger Schritt im Reifeprozess des FC Augsburg war das 1:0 am Samstag gegen einen sehr schwer zu bespielenden Aufsteiger 1. FC Heidenheim.

Wurden die FCA-Stürmer in Darmstadt regelrecht zum Torschießen eingeladen, mussten sich die FCA-Profis gegen Heidenheim jede noch so kleine gelungene Aktion hart erarbeiten, mussten jeden Zweikampf mit voller Intensität führen, jedes Laufduell bis zum Ende durchziehen. Es war ein Sieg, der wehtat, ein Sieg des Willens.