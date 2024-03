Prozess in Augsburg

Nach Böllerwurf bei FCA-Spiel: Prozess gegen vier Männer ausgesetzt

Plus Beim Spiel des FC Augsburg gegen Hoffenheim sind 14 Menschen durch einen Böller verletzt worden. Der erste Prozesstag findet ein rasches Ende.

Von Felix Gnoyke

Gut vier Monate nach dem folgenschweren Böllerwurf während des Bundesliga-Duells des FC Augsburg gegen die TSG Hoffenheim müssen sich vier Männer vor dem Landgericht verantworten. Bei der Explosion eines sogenannten "Mamba-Böllers" in der WWK-Arena am 11. November wurden nach Angaben der Ermittler 14 Menschen teils erheblich verletzt, darunter auch fünf Kinder. Die Opfer erlitten laut Staatsanwaltschaft Knalltraumata und andere Verletzungen, einige spürten auch Monate nach dem Spiel noch die Folgen des Vorfalls. Der geplante erste Prozesstag hatte jedoch ein schnelles Ende. Einem Schöffen wird Befangenheit vorgeworfen.

Der Prozess konnte also nicht wie erwartet am Dienstagmittag starten. Wie Richter Christoph Kern noch vor der Anklageverlesung bekannt gab, war der Schöffe beim Vorfall selbst im Stadion und hat die Tat mit eigenen Augen gesehen. Aufgrund der neuen Informationen zogen sich die Verteidiger zur Beratung zurück. Anschließend erklärten zwei von ihnen, dass sie einen Befangenheitsantrag gegen den Schöffen stellen werden. Noch im Gerichtssaal erklärte Richter Kern, dass er dem Antrag stattgeben werde. "Wir wollen jeglichen Anschein einer Voreingenommenheit vermeiden", so Kern. Der Prozess soll nun am kommenden Montag, den 25. März, beginnen.

