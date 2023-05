FC Bayern - Schalke 04 live im TV und Stream: Bundesliga-Übertragung am 13.5.23

Wo läuft das Spiel FC Bayern - Schalke 04? Wir sagen Ihnen, von wem und wie das Match im TV und als Stream übertragen wird. Das Ergebnis finden Sie auch in unserem Live-Ticker.

Die Fußball-Bundesliga steuert auf ihr Finale zu - bereits der 32. Spieltag steht an. Da die Rekordmeister aus München diesmal nicht automatisch für das Präsentieren der Meisterschale auf ihrem Rathausbalkon gesetzt sind, bleibt es hoch spannend. Den Dauersiegern aus Bayern ist Borussia Dortmund mit nur einem lausigen Punkt Abstand gefährlich nah auf den Pelz gerückt. Daraus ergibt sich eine fast schon bizarre Situation für die traditionellen Revier-Erzrivalen Dortmund und Schalke: Wenn die Mannen aus Gelsenkirchen in München drei Punkte holen, könnten sie für den BVB zum Königsmacher werden. Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal hat den Schalkern zur Freude der Nation bereits einen Eintrag ins Goldene Buch der Pott-Metropole versprochen, wenn sie als Nothelfer in die Allianz Arena herabschweben und die Bayern rund machen.

Laut Spielplan der Bundesliga 2022/23 findet das Match FC Bayern - Schalke 04 am Samstag, 13. Mai 2023, statt. Sie möchten mehr über die Begegnung zwischen den beiden Teams erfahren? Wir liefern Ihnen alle Fakten und Daten zur Übertragung, dem Termin und der Uhrzeit. Und noch ein paar Infos zu den beiden Mannschaften.

FC Bayern - Schalke 04: Termin und Uhrzeit für den Anstoß der Partie in der Bundesliga

Der FC Bayern München trifft am 13. Mai 2023 auf die Männer von Schalke 04. Anpfiff des Spiels ist um 15.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Bayern München - Schalke 04 live im TV und Stream: Bundesliga-Übertragung am Samstag

Nur relativ wenige der Bundesliga-Spiele gab es im Free-TV bei Sat.1 zu sehen - die Übertragung der Begegnung FC Bayern gegen Schalke 04 zählt bedauerlicherweise nicht mehr dazu.

Hier ein Überblick der wichtigsten Infos und Eckdaten rund um das Spiel:

Spiel: FC Bayern gegen Schalke 04 , 32. Spieltag der Bundesliga 2022/23

gegen , 32. Spieltag der Bundesliga 2022/23 Datum: Samstag, 13. Mai 2023

Samstag, 13. Mai 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Allianz Arena , München

, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Gratis-Stream : ---

: --- Übertragung im Pay-TV: Sky Sport

Sky Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: Sky/Wow

Übertragung der Bundesliga 2022/23 live im TV und Online-Stream

Die Übertragung der Bundesliga 2022/2023 teilen sich hauptsächlich Sky und DAZN. Die wenigen Free-TV-Sendungen auf Sat.1 sind bereits Geschichte.

Lesen Sie dazu auch

Ergebnis FC Bayern - Schalke 04 im Live-Ticker

Falls Sie kein Sky-Abo haben oder haben möchten, bietet unser Live-Ticker Ihnen eine elegante kostenlose Alternative. Das Datencenter liefert Ihnen auch die kleinsten Einzelheiten des Matches völlig gratis frei Haus. Dabei können Sie alle zeitgleich laufenden Spiele per Mausklick simultan verfolgen - Sie versäumen rein gar nichts. Selbstverständlich finden Sie auch das Ergebnis des Spiels zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 sofort nach dem Abpfiff hier bei uns.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Bayern gegen Schalke im Bundesliga-Radio

Auch im Bundesliga-Radio können Sie das Match gratis verfolgen, in diesem Fall mit den Ohren. So befinden Sie sich stets oberhalb der Lage, ohne dauernd einen Monitor im Auge behalten zu müssen.

FC Bayern - Schalke 04: Bilanz und Infos

Das Portal fussballdaten.de verzeichnet bisher stolze 118 Begegnungen zwischen dem FCB und Schalke. Dabei siegten die Münchner 69 Mal, die Männer aus Gelsenkirchen 20 Mal. Unentschieden also: 29. Die Torbilanz liegt bei 259:122 zugunsten der Bayern. Offenbar ein dorniger Weg für die Schalker ins Goldene Buch der Stadt Dortmund (siehe erster Absatz dieses Artikels). Aber wer weiß?