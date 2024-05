Pressestimmen zum Bayern-Aus gegen Real Madrid

Der FC Bayern München verpasst den Einzug in ein deutsches Finale der Champions League – der Unparteiische und Manuel Neuer patzen. Das sagt die europäische Presse.

Es wird keine Neuauflage eines deutschen Finales in Wembley geben. Real Madrid hat den FC Bayern München am Mittwochabend mit 1:2 geschlagen. Das Spiel war hochemotional, nicht nur weil die Bayern zum ersten Mal seit zwölf Jahren eine Saison ganz ohne Titel beenden müssen. In der 13. Minute der Nachspielzeit unterbrach der Schiedsrichter einen Angriff der Münchner und verhinderte einen späten Ausgleich des Halbfinal-Rückspiels.

Zuvor patzte bereits Star-Torwart Manuel Neuer (88. Minute). Direkt im Anschluss an das Spiel kochten die Emotionen hoch, obwohl sich der Schiedsrichter für seine Entscheidung beim FC Bayern sogar entschuldigte. Nun kämpft Real Madrid am 1. Juni gegen Borussia Dortmund um den Pokal der Champions League.

FC Bayern - Real Madrid: Pressestimmen zur Champions League

"Real Madrid zerstört den Traum des FC Bayern. Zwanzig Minuten lang wähnt sich der FC Bayern München auf dem Weg ins Champions-League-Finale nach London. Doch ein Patzer des Torhüters und zwei Tore von Joselu beenden die Münchner Hoffnung." - Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Nur Minuten trennen den FC Bayern von Wembley. Real Madrid hat es wieder getan: Erneut drehen die Königlichen in der Schlussphase eine Partie zu ihren Gunsten und ziehen ins Champions-League-Finale gegen Dortmund ein. Ausgerechnet Manuel Neuer macht einen Fehler - und ein Abseitspfiff sorgt für großen Ärger bei den Münchnern." - Süddeutsche Zeitung

"Wunder kann man auch trainieren. Der Einzug in ein weiteres Finale ist ein neuer Beweis für die Meisterhaftigkeit von Ancelotti und seinem Team. Gegen die Bayern besann er sich auf seine Wurzeln, um ein weiteres Comeback zu erreichen." - As

Lesen Sie dazu auch

"Madrid hat das Comeback geschafft, Punkt. Über mehr muss man nicht nachdenken. Was Madrid getan hat, war den Einsatz zu verdoppeln. Sie haben das Tor der Bayern überlaufen. Sie haben nach dem wegen des Fouls von Nacho annulierten Tor nicht aufgegeben. In zwei Spielzügen, in denen es mehr ums Abräumen als ums Feingefühl ging, haben sie die Bayern zerstört." - Marca

"So unfassbar bitter die Niederlage letztlich daherkam, so hochverdient ist sie bei nüchterner Gesamtbetrachtung aber auch. Der FC Bayern kämpfte zwar aufopferungsvoll, war im Rückspiel aber praktisch über die gesamte Spielzeit unterlegen." - Spox

"Joselu ist der unwahrscheinliche Held. Real Madrid schlägt Bayern München und erreicht das Champions-League-Finale." - Telegraph

"Real stirbt nie! Comeback in der 91. Minute, ab nach Wembley, Bayern wütend auf das Schiri-Trio. Die Deutschen gingen in der zweiten Halbzeit durch Davies in Führung, doch das Finale gehörte den Blancos. Mit einem Doppeltreffer von Joselu in der zweiten Halbzeit zog Ancelotti ins Finale am 1. Juni gegen Borussia Dortmund ein. Zum Schluss protestierten die Bayern wegen eines angeblichen Abseits." - La gazetta dello sport