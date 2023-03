Der beste Choupo-Moting aller Zeiten – just vor dem Spiel gegen den Exklub

Eric Maxim Choupo-Moting ist über Umwege zum Bayern-Stammstürmer gereift. Kurz vor dem Champions-League-Kracher gegen seinen Ex-Klub PSG verlängert er schnell den Vertrag.

Wer hätte das gedacht? Eric Maxim Choupo-Moting als Bayern Münchens Goalgetter Nummer eins und einer der wichtigsten Akteure im Champions-League-Achtelfinale gegen die Star-Truppe von Paris Saint-Germain. Auf der einen Seite stürmen die Superstars Kylian Mbappé und Lionel Messi, auf der anderen Seite ist der früher oft belächelte 33-Jährige Bayerns Torjäger und soll die Münchner am Mittwochabend (21 Uhr, DAZN) eine Runde weiter schießen.

Eric Maxim Choupo-Moting wurde unverhofft zu Bayerns Stammstürmer

Damit war bis vor wenigen Jahren nun wirklich nicht zu rechnen. Die Laufbahn des Deutsch-Kameruners gleicht allem anderen als einer Bilderbuch-Karriere. 2011 scheiterte seine Leihe vom Hamburger SV an den 1. FC Köln an einem defekten Faxgerät. Es hagelte Spott von allen Seiten. Anschließend lief "Choupo" für Mainz und Schalke sowie den englischen Erstligisten Stoke City auf – größtenteils mit überschaubarem Erfolg. In der Saison 2016/17 beispielsweise steuerte er in 23 Bundesligaspielen für Schalke 04 gerade einmal drei Treffer bei.

So viel Tore hat er in dieser Spielzeit bereits in nur fünf Partien in der Königsklasse geschossen. Dabei war er doch 2020 zum großen FC Bayern lediglich als Ersatz für Robert Lewandowski gewechselt – wohlgemerkt ablösefrei von Achtelfinal-Gegner PSG kommend. Nach Lewandowskis Abgang avancierte Choupo-Moting allerdings unverhofft zum Stammstürmer und zahlt seither das in ihn gesetzte Vertrauen in beeindruckender Manier zurück.

Mehr Tore als je zuvor erzielt der 1,91-Meter-Hühne in dieser Spielzeit. 16 in 25 Partien, um genau zu sein. Zusätzliches Selbstvertrauen dürfte dem gebürtigen Hamburger die kürzlich erfolgte Vertragsverlängerung beim FCB bis Sommer 2024 geben. Im bayerischen Starensemble genießt der zweifache Vater ohnehin großes Ansehen. In der Kabine ist der nahezu immer gut gelaunte Stürmer aufgrund seiner hervorragenden Sprachkenntnisse wichtiges Bindeglied zwischen dem deutschen und französischen Bayern-Block.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Kein Kane-Wechsel wegen Choupo-Motings Leistungsexplosion?

Da verwundert es auch nicht, dass der immer wieder ins Spiel gebrachte Wechsel von Tottenham-Stürmer Harry Kane an die Säbener Straße vorerst vom Tisch scheint. Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß bezeichnete die Idee auch aufgrund Choupo-Motings Leistungsexplosion unlängst als "total gaga". Schließlich hat die Nagelsmann-Truppe zurzeit den besten Choupo-Moting aller Zeiten in ihren Reihen, der (fast) immer dann knipst, wenn es darauf ankommt. Das nächste Mal am Mittwochabend in der Allianz Arena.

Lesen Sie dazu auch