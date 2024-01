Jetzt auch noch Coman – so reagiert der FC Bayern auf den nächsten Ausfall

Plus Der FC Bayern München bezahlt den Sieg gegen den FC Augsburg mit der Verletzung eines weiteren Top-Spielers. Immerhin gibt es noch zwei gute Nachrichten für den Meister.

Als Kingsley Coman den Kabinentrakt der Augsburger Arena verließ, war dies dem Angreifer des FC Bayern München nur auf Krücken möglich. Trainer Thomas Tuchel ahnte auf der Pressekonferenz schon, dass er auf einen weiteren Top-Spieler verzichten musste. Dieser Tage entwickelt der 50-Jährige beinahe Routine darin, schlechte Nachrichten bezüglich seines Personals kommentieren zu müssen.

Tuchel ging von einer längeren Pause aus, die ihm die Diagnose der Ärzte bestätigen sollte: Innenbandriss im linken Knie. Coman wird einige Wochen ausfallen. In der 23. Minute war ihm Augsburgs Phillip Tietz bei dessen erfolgloser Rettungsaktion unglücklich aufs Bein gefallen. Schmerzhaft für den 27-jährigen Coman, der sich während seiner Karriere schon etliche Male von Verletzungen erholen musste. "Das ist natürlich bitter", schrieb Sportdirektor Christoph Freund auf der Vereinsseite, "aber so wie wir Kingsley kennen, wird er noch stärker zurückkommen."