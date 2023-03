Der Erfolg gegen Paris ist ein Meilenstein für Julian Nagelsmann

Der Erfolg gegen Paris ist auch ein taktischer Erfolg für den zuletzt angeschlagen wirkenden Bayern-Trainer – und ein Sieg, an dem sich die Mannschaft berauschen kann.

PSG-Trainer Christophe Galtier machte seinem Kollegen auf der Münchner Bank, Julian Nagelsmann, nach Spielschluss ein besonderes Kompliment. Der 2:0-Sieg der Bayern sei zum einen zwar auf den bis an den Rand vollgepackten Spielplan und die vergebene Großchance von Vitinha zurückzuführen gewesen. Auf die Nachfrage in der Pressekonferenz, ob die taktische Anordnung Nagelsmanns einen Ausschlag gegeben hätte, antwortete Galtier: "Das können Sie so sagen. Es war ein taktischer Sieg meines Kollegen vielleicht." Nagelsmann hingegen führte aus, dass die Idee von Paris "sehr offensichtlich" gewesen sei: Messi sollte weit ins Mittelfeld gezogen werden, um de Ligt aus der Kette zu ziehen. "Den Gefallen haben wir ihnen nicht gemacht", so Nagelsmann.

Der Erfolg gegen Paris – ein Achtelfinale, das auch ein Finale hätte sein können – ist damit auch ein Meilenstein für Nagelsmann, der nach zwei überstandenen Krisen zwischenzeitlich schon angeschlagen wirkte. Auch wenn das 1:0 und 2:0 in den beiden Partien gegen Paris souveräner wirken, als die jeweiligen Spielverläufe tatsächlich waren: Nagelsmann hat in dem K.-o.-Duell bewiesen, dass er eine Mannschaft auf höchstem Niveau und gegen einen Top-Gegner einstellen und die richtigen Schlüsse ziehen kann. So war die Hereinnahme von Rechtsverteidiger Josip Stanisic, dem etwa Sportvorstand Hasan Salihamidzic "ein Weltklassespiel" attestierte, einer der Schlüssel zum Erfolg.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic gab sich zurückhaltend

Zugleich gab sich Salihamidzic nach dem Einzug ins Viertelfinale zurückhaltend. "Ein Glas Wein" solle es geben, mehr aber auch nicht, denn: "Es ist erst das Achtelfinale, das wir hinter uns gebracht haben." Auch wenn der Gegner eigentlich nach Halbfinale oder Endspiel klingt. Dass nach zwei enttäuschenden Saisons in der Königsklasse, in denen jeweils in der Runde der letzten acht Teams Schluss war, wieder mehr drin sein soll, ist der Anspruch des FC Bayern und muss folglich auch das Ziel von Nagelsmann sein.

Der Erfolg gegen Paris ist ein großer Schritt für den FC Bayern – und ein Erfolg, an dem die Mannschaft reifen kann. Matthijs de Ligt, der einen durchwachsenen Start in München hatte, scheint spätestens nach seiner Grätsche in die Rolle als Abwehrchef hineingewachsen zu sein. Yann Sommer war, von seinem Patzer abgesehen, ein starker Rückhalt, Musiala scheint seine WM-Krise überwunden zu haben. Zudem ist das Signal an die internationale Konkurrenz klar: Mit dem FC Bayern muss zu rechnen sein in dieser Saison.

Lesen Sie dazu auch