Fußball-Bayernliga

21:15 Uhr

Tabellenführer TSV Schwaben will wieder besser Fußball spielen

Plus Eine Sieglos-Serie soll gegen den Tabellenletzten enden. Dagegen möchte Türkspor Augbsurg den Aufwärtstrend in diesem Jahr fortführen.

Von Herbert Schmoll und Fabian Kapfer

Für den Fußball-Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg stehen wichtige Tage vor der Tür. Nicht nur auf dem grünen Rasen, sondern auch am grünen Tisch. Schließlich geht es darum, im Falle eines Aufstiegs auch organisatorisch und finanziell alles stemmen zu können. Am Samstag (14 Uhr/Ernst-Lehner-Stadion) empfängt der Tabellenführer (54 Punkte) aber erst einmal das Schlusslicht Kirchheimer SC (13 Punkte/18. Platz). Ligakonkurrent Türkspor Augsburg ist hingegen wieder an den Nichtabstiegsplätzen dran. Zwei Punkte fehlen vor dem Duell beim SV Erlbach am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr).

TSV Schwaben Augsburg Seit drei Spielen sind die Schwaben ohne Sieg (zwei Unentschieden, eine Niederlage), führen aber trotzdem das Feld der Bayernliga an. "Das ist zwar nicht dramatisch, doch die Situation ist für uns schon ungewöhnlich", gibt Spielertrainer Matthias Ostrzolek zu. "Ruhe bewahren", lautet die Devise des ehemaligen Bundesligaspielers, der mit seinem Team gegen Kirchheim wieder in die Erfolgsspur einbiegen möchte. Eine Pflichtaufgabe, könnte man meinen, doch die Oberbayern sorgten vor Wochenfrist für einen echten Paukenschlag, denn gegen den TSV 1860 München II siegte das Team von Coach Steven Toy mit 6:0. "Jetzt wird den Gegner wohl niemand mehr unterschätzen", ist sich Ostrzolek sicher, doch er sagt auch: "Wir müssen wieder besser Fußball spielen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen