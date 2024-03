Fußball

18:00 Uhr

Kann sich der TSV Schwaben einen Regionalliga-Aufstieg leisten?

Plus Sportlich könnte es für den Tabellenführer in der Fußball-Bayernliga gar besser nicht laufen. Doch der Sprung in die vierte Liga birgt Probleme.

Von Robert Götz

So eine Ausgangslage hätten sich die Bayernliga-Fußballer des TSV Schwaben wohl auch in ihren kühnsten Träumen nicht vorgestellt. Die Mannschaft von Spielertrainer Matthias Ostrzolek reist am Samstag als Tabellenführer mit drei Punkten Vorsprung zum Verfolger TSV Landsberg (Spielbeginn 14 Uhr). Mit einem Sieg im Duell der beiden Ex-FCA-Profis und Spielertrainer Ostrzolek (Schwaben) und Sascha Mölders (Landsberg) könnte den Schwaben schon eine kleine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft in der Bayernliga Süd gelingen. Die beiden Meister (im Norden führt der VfB Eichstätt die Tabelle an) hätten das Recht, in die Regionalliga aufzusteigen, wenn sie die Auflagen erfüllen. Die beiden Zweiten gehen in die Relegation .

Die Chefs des TSV Schwaben haben zwei große Baustellen

Noch ist es lange hin bis zum letzten 38. Spieltag am 18. Mai. Doch die Planungen in der Führungsetage der Fußball-Abteilung des TSV Schwaben laufen bereits an. Ob die Schwaben das Aufstiegsrecht wahrnehmen werden, scheint aber nicht in Stein gemeißelt. Bis zum 12. April müssen beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV) die Lizenzierungsunterlagen auf jeden Fall eingereicht werden. „Ein bisschen Zeit haben wir ja noch“, sagt Max Wuschek, der Sportdirektor der Schwaben-Fußballer. Zwei große Baustellen hat er mit seinen Mitstreitern abzuarbeiten. Da wäre die Frage nach der Spielstätte und die nach der Finanzierung der Regionalliga.

