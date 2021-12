Fußball

FC Ingolstadt: Corona-Impfung auch Kriterium bei neuen Spielern

Der FC Ingolstadt will bei Neuverpflichtungen auf den Impfstatus schauen.

Bei Spielerverpflichtungen will der FC Ingolstadt in Zukunft Wert auf eine Corona-Impfung legen. Die Mehrheit des Kaders sei bereits geimpft, so Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer.

