Nach Verkehrsunfall: Kolumbiens Ex-Nationalkapitän Rincón verstorben

Kolumbien hat einen seiner besten Fußballer aller Zeiten verloren. Freddy Rincón ist an den Folgen eines Verkehrsunfalls verstorben. Er gehörte zur goldenen Generation.

Tiefe Trauer in Cali: Kolumbien hat einen ehemaligen Fußball-Nationalkapitän und Volkshelden verloren. Freddy Rincón ist im Alter von 55 Jahren an den Folgen eines Verkehrsunfalls verstorben. Ein großer Verlust für Familie, Freunde und den Sport des Landes in Südamerika, wie der kolumbianische Fußballverband FCF in einer Mitteilung verlauten ließ. Auch der Fußball-Weltverband FIFA und der südamerikanische Verband CONMEBOL drückten ihr Bedauern über den Tod des Kolumbianers aus. Laut Letzterem war Rincón ein "großartigen Spieler und Idol des kolumbianischen Fußballs".

Rincón war Kapitän der goldenen Generation von Kolumbien

Seinen wohl größten Moment als Fußballer hatte Rincón bei der Weltmeisterschaft 1990 in Italien erlebt. Damals erzielte der Mittelfeldspieler im Gruppenspiel gegen Deutschland einen Treffer, bei dem er Torwart Bodo Illgner tunnelte. Deutschland wurde später Weltmeister, Kolumbien erreichte die K.o.-Runde und Rincón war ein ganzes Stück berühmter.

Aufgrund seiner Statur und seines Heimatortes wurde der Fußballer auch als "Koloss von Buenaventura" bezeichnet. Er war dreifacher WM-Teilnehmer und gehörte in Kolumbien zu den Anführern einer goldenen Generation, deren Kapitän er war. Auch Carlos Valderrama und Faustino Asprilla gehörten damals zu den herausragenden Spielern der wohl besten Nationalmannschaft, welche das Land je gesehen hat.

Rincón zog sich schwere Kopfverletzungen zu: Auto kollidierte mit einem Bus

Am Montag war Rincón im Süden der Stadt Cali in einen Unfall verwickelt. Er wurde daraufhin verletzt in eine Klinik gebracht, doch trotz aller Bemühungen der Ärzte starb er am Mittwoch, wie die Klinik mitteilte. Das Auto, in dem der Kolumbianer gesessen hatte, war mit einem Bus kollidiert. Er erlitt dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen.

Rincón war in der Nähe von Cali aufgewachsen und spielte in seinen jungen Jahren für América de Cali. In der Metropole mit über zwei Millionen Einwohnern war er sehr beliebt. Während seiner aktiven Karriere spielte Rincón außerdem für Palmeiras São Paulo und den SC Corinthians, den SSC Neapel und Real Madrid.

Lesen Sie dazu auch