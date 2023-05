Pünktlich zum Anpfiff gehen die Server in die Knie

Selbst wenn die Besucherzahl am Spielfeldrand überschaubar ist, das Interesse am Amateurfußball ist riesig. Die Server der Fußballverbände bekommen das zu spüren.

Sonntag, 15 Uhr, ist die klassische Anstoßzeit für die meisten Amateurkicker. Und natürlich interessiert die Besucher an den vielen Spielfeldrändern zwischen Oettingen ganz im Norden und Haldenwang im südlichsten Schwaben häufig, was die Konkurrenz im Aufstiegsrennen oder Abstiegskampf so abliefert. Seit einigen Jahren gibt es da die Liveticker als Informationsquelle. Insbesondere die Fußballverbände forcieren diesen bekanntlich auf ihren eigenen Seiten und verpflichten die Vereine bis zur Bezirksliga, den für die Besucher kostenlosen Dienst zu bedienen.

Sind es gezielte Cyberangriffe?

Allerdings gibt es immer mal wieder das Problem, dass die Seiten sonntags kurz vor 15 Uhr nur noch schwer – oder, wie vergangenen Sonntag – stundenlang so gut wie gar nicht erreichbar sind. Ein Phänomen, das im Internet schon mal auftritt, wenn eine Seite schlichtweg überlastet ist. So wurde etwa der Online-Auftritt des Sportmagazins Kicker vor einem Jahr komplett lahmgelegt, gerade als sich die Bundesliga in der Endphase befand und das Besucherinteresse ohnehin hoch war. Auch FuPa, das Mitmachportal unserer Zeitung, wurde in der Vergangenheit schon durch gezielt herbeigeführte Überlastung für längere Zeit blockiert.

Beim Bayerischen Fußball-Verband wurde ein solcher Angriff als Ursache allerdings nicht bestätigt. Ärgerlich sei der Ausfall trotzdem und der BFV entschuldige sich dafür ohne Wenn und Aber, wie Pressesprecher Fabian Frühwirth auf Anfrage mitteilt. Wobei der BFV selbst keine Eingriffsmöglichkeiten hat, dafür ist beim DFB die Abteilung für Informations- sowie Kommunikationstechnologie zuständig – und die führe aktuell tiefgreifende und aufwändige Analysen durch, um gerade in der Endphase der Saison mit der Vielzahl an ausstehenden Entscheidungen das Problem in den Griff zu bekommen. Übrigens, gegen 17.15 Uhr normalisierte sich die Situation langsam wieder und die Infos waren nach der Zeit der Höchstlast wieder abrufbar. An allen anderen Tagen tritt das Problem ohnehin nicht auf.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch