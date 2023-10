Warum die Iren verlieren müssen, wenn sie zur EM fahren wollen

Ist kurios, aber dank der Uefa wirklich so: Wenn Irlands Nationalmannschaft noch eine Chance auf die EM haben will, muss sie das letzte Quali-Spiel verlieren.

Um zu wissen, wer bei einer EM dabei ist, genügte bis vor Kurzem der Blick auf die Tabelle der Qualifikationsgruppe: Die über dem Strich sind dabei, die darunter nicht. Mittlerweile scheint aber das Erlernen von akzentfreiem Mandarin leichter zu sein als der Versuch, den Überblick über die verschlungenen Wege zu behalten, auf denen eine Mannschaft ein Ticket für die EM 2024 lösen kann.

Klar geht das über die Quali-Gruppe und dem Prinzip, dort möglichst weit oben zu stehen. Die ruhmreiche Fußballauswahl aus Irland zum Beispiel hat eben das nicht geschafft, nur sieben Punkte aus sechs Spielen geholt. Das heißt aber nicht, dass die EM ohne sie stattfinden muss. Denn drei der 24 Startplätze vergibt die Uefa auch über die Nations League. In drei Pfaden mit Halbfinale und Endspiel rücken drei Teams nach.

Die von der Uefa eingeführte Nations League ist ein Quell der unverhofften Chancen

Klingt einfach? Moment, das war noch nicht alles. An den Partien der Nations League dürfen nur die Sieger der Ligen A, B, C und D teilnehmen – sofern sie nicht ohnehin schon bei der EM dabei sind. Falls das der Fall ist, darf die nächstbeste Mannschaft nachrücken, die sich nicht qualifiziert hat.

Noch dabei? Falls ja: Respekt. Und nun ein konkretes Beispiel, aufgehängt an der Gruppe der Iren. Hier können es die Niederlande noch schaffen, sich direkt über die Gruppe zu qualifizieren – und müssten dann nicht in den Play-offs antreten. Stattdessen würde das Los auf Tschechien, Polen, Wales oder Kroatien fallen. Sollte eine der Mannschaften sich ebenfalls direkt qualifizieren, würde Estland nachrücken.

Und was um Himmels willen das mit Irland zu tun hat, fragt sich nun jeder Leser, der es wirklich bis zu dieser Stelle im Text geschafft hat? Die Boys in Green würden noch eine EM-Chance in der Nations League Liga B bekommen, wenn genügend besser eingestufte Teams nicht den Umweg über die Nations League nehmen müssten und somit Plätze frei würden. Konkret müsste Israel in seiner Quali-Gruppe Rumänien überholen, Island die Slowakei.

Lesen Sie dazu auch

Eine Niederlage gegen die Niederlande hilft beiden

Wenn am 18. November für Irland das letzte Qualifikationsspiel in den Niederlanden ansteht, wäre es also gut für beide, wenn Oranje gewinnt: Die Niederlande wären direkt bei der EM dabei, während Irland noch über die Nations League eine Chance hätte – einige Fügungen miteingerechnet.

Das ist schon nicht schlecht. Aber eigentlich müsste die Uefa ohnehin noch mutiger sein. Wie wäre es mit eigenen Startplätzen für das Team mit dem schönsten Trikot, dem kauzigsten Trainer oder den besten Fan-Liedern? Da hätte Irland dann auch wieder gute Chancen.