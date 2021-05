Die Bundesliga sagt auf Wiedersehen! Für diese Akteure ist nach Samstag Schluss

Für einige Akteure der Bundesliga ist nach diesem Samstag Schluss. Darunter ein bayerisches Trio und ein schwäbischer Weltmeister. Eine Sache wird wohl niemand vermissen.

Gegen 17.20 Uhr am Samstag ist dann auch diese Saison vorbei. Besonders war sie, natürlich. Was nur leider nicht ausschließlich an den Leistungen lag, sondern an einer Pandemie, die sich nicht einmal vom Fußball bezwingen ließ. Unerhört. Aber nicht nur von dieser Spielzeit heißt es nun, Abschied zu nehmen. Eine kleine Auswahl.

Schalke muss man können

Der Fan sucht sich seinen Verein nicht aus. Das Schicksal erwählt, welchem Klub man lebenslang nachhängt. Für die besonders harten unter uns hat es den FC Schalke ausgesucht. Dieser wahnwitzige Verein, dessen vierminütige Meisterschaft sich gerade zum 20. Mal gejährt hat. Der Klub, der sich nun masochistisch der Zweiten Liga entgegengestürzt hat. Für Anhänger des FC Bayern wäre das gewiss nichts. Schalke muss man eben einfach können. Aber: Muss man denn auch wirklich alles machen, was man kann?

Schlusspfiff

Profifußball ist Leistungssport. Schiedsrichter sind elementarer Teil des Fußballs. Auf dem Platz sollen die besten stehen. Binsenweisheiten. Irrwitzig daher, dass sie beim DFB einen der fähigsten Unparteiischen abziehen wollen. Manuel Gräfe hat die Altersgrenze von 47 Jahren erreicht. Altersgrenze. Interessant. Gibt es nicht für Spieler. Ebenso wenig für Trainer. Da entscheiden einzig Talent und Fleiß.

Manuel Gräfe muss nach der Saison aufhören - obwohl er immer noch zu den besten Schiedsrichtern des Landes gehört. Foto: Daniel Reinhardt, dpa

Gräfe würde gerne weiterpfeifen. Viele Bundesligavertreter sähen ihn auch gerne weiter an der Pfeife. Sollte der DFB aber nicht doch noch einen Schlenker in Richtung Vernunft einschlagen, ertönt bei der Partie Dortmund gegen Leverkusen letztmals ein Bundesliga-Schlusspfiff aus der Pfeife von Manuel Gräfe.

Die Schmerzensmänner

Dass sie zuletzt überhaupt noch in der Bundesliga gespielt haben, läuft ja jeglichen Eiden zuwider, die irgendein Arzt geschworen hat. Ein Blick auf die Krankenakte, und der Humanmediziner müsste lachend vom Stuhl kippen, wenn der Patient ihn fragt, ob es denn möglich wäre, Sport zu treiben. Leistungssport und Medizin gehen Hand in Hand – allerdings nicht immer im Sinne ausheilender Verletzungen. Sven und Lars Bender waren gern gesehene Gäste in den Wartezimmern der Nation.

Im Schmerz vereint: Sven (links) und Lars Bender. Foto: Marius Becker, dpa

Kein Knochen, keine Faser, die nicht schon mal einer eingängigen Untersuchung unterzogen wurde. Die beiden sind dahin gegangen, wo es wehtut. Sie waren Großmeister im Einstecken – erkannten aber auch die Seligkeit des Gebens. Nach dem Spiel am Samstag gegen Dortmund ist Schluss für beide. Ihre letzten Jahre haben sie zusammen in Leverkusen verbracht. Die größeren Erfolge feierte Sven in Dortmund. Meister, Champions-League-Finale. Zusammen holten sie olympisches Silber. Der Schmerz hat sich gelohnt.

Drei doppelte Triple-Sieger

Gewiss doch, sie werden wohl alle weiter spielen. Aber eben nicht für den FC Bayern. Da war schon nach den Abgängen von Schweinsteiger und Lahm vom Umbruch die Rede. Wenig später nochmals, als Ribéry und Robben die Münchner verließen. Die Bayern siegten ungerührt weiter. Nun also tragen David Alaba, Jerome Boateng und Javi Martinez letztmals das Trikot des FC Bayern, und natürlich wird der Rekordmeister auch ohne die drei seine Rekordmeisterschaft weiter ausbauen. Schwer vorzustellen aber, dass die Münchner ohne die drei 2013 und 2020 das Triple gewonnen hätten. Von einem Umbruch spricht nun keiner. Es geht weiter, immer weiter.

Endlich wieder Lärm

War schon interessant, die Kommandos der Spieler zu hören. Die Kabbeleien der Trainer mitzubekommen. Nach wenigen Partien aber war klar: Unterscheidet sich nun auch nicht wirklich von einem Spiel in der Kreisliga. Fußball ohne Fans ist möglich. Genauso wie Katze im Backofen. Serviert aber auch keiner aus guten Gründen. Das Raunen nach einem Fehlpass, Pfiffe für den Gegner, befreiender Torjubel, der dröhnende Sog der Massen: Das hat gefehlt. Fehlt immer noch. Der Rückgang dieses vermaledeiten Virus lässt vermuten, dass sich die Stadien nach und nach wieder füllen werden. Es ist die beste Fußballnachricht des Sommers.

Weltmeister ade

Es verwunderte dann doch ein wenig, als Sami Khedira ankündigte, für Hertha BSC auflaufen zu wollen. Der Schwabe galt bis dato als äußerst vernunftbegabt. Er gewann Meisterschaften mit Stuttgart, Real und Juventus – was soll so einer bitte beim Big City Club, der ja dann doch eher eine kleine Nummer ist? Mal was Unvernünftiges machen? Auch das gelang Khedira.

Das Spiel gegen Hoffenheim ist das letzte in der Karriere Khediras. Er hätte einen anderen Abschied verdient gehabt. Foto: Tom Weller, dpa

Am Ende schafften die Berliner auch wegen des Mannes, der lange Zeit als Außenminister der Nationalmannschaft fungierte, den Klassenerhalt. Noch höher einzuschätzen ist möglicherweise nur der WM-Triumph 2014. Den er auf der Bank verbrachte, weil er leicht angeschlagen darauf verzichtet hatte, in der Startelf zu stehen. Sehr vernünftig. Er hätte eine größere Bühne für den Abschied verdient als ein Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim.

Jetzt ist aber wirklich Schluss

Friedhelm Funkel hatte seine Karriere beendet. Nach seiner Entlassung bei Fortuna Düsseldorf war es das für ihn mit Bundesligafußball und diesem stressigen Trainerjob. Aber was ist schon Stress? Und wenn der Rivale aus Köln in Abstiegssorgen steckt, dann ist ein Ehrenmann wie Funkel natürlich bereit zu helfen.

Nach dem Klassenerhalt mit dem 1. FC Köln will Friedhelm Funkel dann aber auch wirklich Schluss machen. Foto: Soeren Stache, dpa

Bisher allerdings erwies sich der 1. FC Köln als wenig empfänglich für die Hilfe des 67-Jährigen. Es braucht einen Sieg gegen Schalke, um Hoffnung auf den Klassenerhalt zu haben. Vielleicht gibt es noch zwei Relegationsspiele, dann ist aber Schluss, wirklich. Wirklich?

