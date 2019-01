20:04 Uhr

Liverpool vs. Man City jetzt live in TV & Stream Fußball

Fußball: Liverpool vs. Man City heute live im TV und Live-Stream: Ist das Spitzenspiel der Premier League kostenlos, gratis und umsonst ohne Anmeldung zu sehen oder nur kostenpflichtig auf DAZN oder Sky/SkyGo? Hier alle Antworten. Zudem verraten wir den Termin, Uhrzeit, Anstoß und Beginn von Liverpool vs. Manchester City.

In der englischen Premier League steht das absolute Spitzenspiel zwischen Manchester City (Pep Guardiola) und dem FC Liverpool (Jürgen Klopp) an. Man City Spieler Ilkay Gündogan hat den Premier-League Titel noch nicht abgehakt. Der Nationalspieler Ilkay Gündogan sagte trotz sieben Punkten Rückstand auf den FC Liverpool: "Wir haben die Chance, jetzt auf vier Punkte zu verkürzen, und dann glaube ich schon, dass die Saison noch lang genug ist, um das in den restlichen Spielen gutzumachen."

Fußball heute in der Premier League: Pep oder Klopp?

Auf die weltweit beachtete Fußball-Partie Liverpool - Man City freut sich der Ex-Schüler von Jürgen Klopp. Den Premier League Titel aufgeben will er jedoch nicht: Gündogan: "Ob ich Klopp das gönne? Es sind ein paar Jahre vergangen, seit ein Team in der Premier League den Titel verteidigen konnte. Deswegen wäre es natürlich schön, wenn wir das schaffen würden." Natürlich sind die Augen der weltweiten Presse insbesondere auch auf das Trainer-Duell Klopp - Guardiola gerichtet. Hier scheint Jürgen Klopp, Trainer von Liverpool, einen Vorteil zu haben, gewann er doch in seiner Karriere deutlich mehr Duelle gegen den Spanier Guardiola (Man City) als andersherum.

FC Liverpool vs. Man City: heute live im TV und Live-Stream

Die Fußball Premier League Partie Man City - Liverpool ist in der Live-Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen. Deutsche Fans können die Partie auf DAZN online im Livestream sehen. Eine Übertragung, die kostenlos, gratis und umsonst ohne Anmeldung funktioniert, gibt es leider nicht.

Man City Coach Pep Guardiola startete indes bereits die ersten Psychospielchen und gab ob die Favoriten-Rolle Liverpool: "Was können wir sagen, wenn Liverpool neunmal keinen Gegentreffer bekommt und viele Tore erzielt. Wir können damit nicht mithalten."

Liverpool vs. Man City: Termin, Uhrzeit, Anstoß, Beginn, Start, wann?

Wann beginnt Liverpool gegen Manchester City? Termin, Uhrzeit, Anstoß, Beginn, Start:

Donnerstag, 3. Januar 2019: Anstoß 21 Uhr



