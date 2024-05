Fußball

Diese Entscheidungen können am 33. Spieltag fallen

Steigt Köln in die 2. Liga ab? Am 33. Spieltag könnte die Entscheidung fallen.

Die Saison in den ersten beiden Ligen steuert dem Ende entgegen. Am Wochenende stehen weitere Entscheidungen an.

Nur noch zwei Spieltage. In der Fußball-Bundesliga und 2. Liga sind zwar bereits Entscheidungen gefallen - viele weitere stehen aber noch aus. In der Bundesliga blicken viele Fans sorgenvoll auf die untere Hälfte der Tabelle, eine Liga tiefer können zwei Clubs am Wochenende den Aufstieg feiern. Bundesliga: Kampf gegen den Abstieg Der 1. FC Köln steigt am Wochenende aus der Bundesliga ab, wenn: Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Union Berlin nicht gewinnt. Der FSV Mainz 05 steht als Relegationsteilnehmer fest, wenn Mainz am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund verliert und Köln gegen Union Berlin verliert. Europapokal-Entscheidungen Eintracht Frankfurt kann am Wochenende Platz sechs sichern, wenn Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach gewinnt.

Frankfurt gegen Gladbach remis spielt und der SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim und die TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim SV Darmstadt 98 nicht gewinnen.

Frankfurt gegen Gladbach verliert, Freiburg verliert und Hoffenheim sowie der FC Augsburg am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den VfB Stuttgart nicht gewinnen.

gegen remis spielt und der am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den und die am Sonntag (15.30 Uhr/ ) beim nicht gewinnen. Frankfurt gegen Gladbach verliert, Freiburg verliert und Hoffenheim sowie der FC Augsburg am Freitag (20.30 Uhr/ DAZN ) gegen den VfB Stuttgart nicht gewinnen. Platz sechs berechtigt mindestens zur Teilnahme an der Europa League und reicht für die Champions League, falls Dortmund die Königsklasse gewinnt und in der Liga Fünfter wird. Frankfurt und Freiburg haben zudem die Chance, mindestens Platz sieben zu sichern. 2. Bundesliga: Aufstiegskampf Holstein Kiel steigt am Wochenende in die Bundesliga auf, wenn: Kiel am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1 ) gegen Fortuna Düsseldorf mindestens einen Punkt holt. Der FC St. Pauli steigt am Wochenende in die Bundesliga auf, wenn: Pauli am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) ein Sieg gegen den VfL Osnabrück gelingt.

Pauli ein Remis gegen Osnabrück erreicht und Düsseldorf am Samstag nicht in Kiel gewinnt.

Düsseldorf in Kiel verliert.

Düsseldorf in Kiel ein Remis holt, Pauli gegen Osnabrück mindestens einen Punkt holt und der HSV am Freitag (18.30 Uhr/Sky) nicht in Paderborn gewinnt.

Düsseldorf in Kiel verliert und der HSV in Paderborn verliert.

ein Remis holt, Pauli gegen mindestens einen Punkt holt und der am Freitag (18.30 Uhr/Sky) nicht in gewinnt. Düsseldorf in Kiel verliert und der HSV in Paderborn verliert. Kampf gegen den Abstieg Hansa Rostock steht am Wochenende als Absteiger fest, wenn Rostock am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim FC Schalke 04 verliert und der SV Wehen Wiesbaden am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Braunschweig gewinnt. (dpa)

