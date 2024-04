Dortmund vs. PSG im CL-Halbfinale: Übertragung, Termin und Live-Ticker

Im Halbfinale der Champions League 2023/24 spielt Dortmund gegen PSG. Alle Infos zum Termin und der Übertragung im TV und Stream haben wir hier für Sie.

Nach spannenden Spielen in der Gruppenphase der Champions League treffen der BVB und Paris Saint-Germain im Halbfinale wieder aufeinander. Im ersten Spiel hat Paris Saint-Germain 2:0 gegen Dortmund gewonnen, das zweite Spiel ging unentschieden aus. Jetzt warten erneut zwei Begegnungen auf die Teams. Im Hin- und Rückspiel geht es um den Einzug ins Finale. Dort wartet entweder der FC Bayern München oder Real Madrid auf den Gewinner. Wann findet das Hinspiel statt? Wo wird es ausgetragen und wo kann man die Partie live im TV oder Stream verfolgen? Alle Infos zum CL-Halbfinale zwischen dem BVB und PSG lesen Sie hier.

Dortmund - PSG in der Champions League: Datum und Uhrzeit

Bereits am 1. Mai 2024 findet das Hinspiel des Champions League Halbfinales zwischen Dortmund und Paris statt. Am Mittwoch um 21 Uhr ist der Anstoß im Dortmunder Westfalenstadion. Das Rückspiel wird dann am Dienstag, dem 7. Mai 2024, in Paris ausgetragen. Für den Gewinner geht es dann laut Spielplan der Champions League 2023/24 am 1. Juni 2024 in das Finale in London.

BVB gegen PSG: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Der Hauptteil der Übertragung der Champions League 2023/24 übernimmt in dieser Saison DAZN. Vereinzelte Spiele werden auch auf Amazon Prime ausgestrahlt, das Hinspiel von Dortmund und Paris gehört allerdings nicht dazu. Lediglich das Rückspiel der beiden Mannschaften können die Zuschauer und Zuschauerinnen live am 7. Mai 2024 auf Amazon Prime verfolgen. Hier finden Sie noch einmal alle wichtigen Informationen zur Übertragung des CL-Halbfinales in Dortmund:

Spiel: Dortmund ( BVB ) vs. Paris Saint-Germain ( PSG ), Halbfinale der UEFA Champions League 2023/24

( ) vs. ( ), der 2023/24 Datum: Mittwoch, 1. Mai 2024

Mittwoch, 1. Mai 2024 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Signal Iduna Park (Westfalenstadion), Dortmund

(Westfalenstadion), Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Liveticker zum CL-Spiel Dortmund vs. PSG

Wenn Sie nicht alle Begegnungen der Champions League live im Stream verfolgen können, dann bietet Ihnen unser Liveticker eine umfassende Alternative. Der Liveticker hat nicht nur den aktuellen Spielstand sondern informiert auch aktuell über alle Tore, Auswechslungen, gelbe und rote Karten und liefert außerdem die spannendsten Spielmomente als Kommentar. Das Datencenter hat außerdem die Aufstellung und alle Infos zum Verlauf der aktuellen Champions-League-Saison für Sie:

Übertragung der UEFA Champions League: Wo gibt es die Spiele der Saison 23/24 zu sehen?

Die Übertragungsrechte für die Champions League 2023/24 teilen sich DAZN und Amazon Prime. Das Abo für DAZN gibt es aktuell für 29,99 Euro im Monat, Amazon Prime gibt es ab 6,99 Euro monatlich. Im Free-TV kann man lediglich das Finale aus London live im ZDF verfolgen.

Dortmund gegen PSG: Bilanz und Infos

Die beiden Teams sind bereits zwei Mal in dieser Saison aufeinander getroffen. Der BVB und PSG waren beide in Gruppe F zusammen mit Milan und Newcastle. Das erste Spiel konnte Paris mit 2:0 gewinnen, das zweite Spiel ging mit 1:1 unentschieden aus. Auch wenn man weiter in die Vergangenheit schaut, ist das Kräfteverhältnis ausgeglichen: Ein Sieg für die Dortmunder, drei Unentschieden und zwei Siege für Paris. Es dürfte also in jedem Fall ein spannendes Spiel für die Zuschauer und Zuschauerinnen werden. (lob)