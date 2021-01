vor 50 Min.

Caiuby kehrt zum FC Ingolstadt zurück

Schanzer nehmen 32-jährigen Brasilianer unter Vertrag. Röcher wechselt nach Österreich.

Der FC Ingolstadt ist auf dem Transfermarkt tätig geworden und hat Caiuby zurückgeholt. Der 32-jährige Brasilianer hatte bereits in den vergangenen Monaten bei den Schanzern mittrainiert.

Sechseinhalb Jahre ist es her, als Caiuby den FCI in Richtung Augsburg verlassen hat und fortan in der Bundesliga für Furore sorgte. Nach 110 Spielen in Schwarz-Rot (24 Tore, 19 Vorlagen) sollte der Kontakt aber nie abreisen, schließlich hatte der Brasilianer dreieinhalb überaus erfolgreiche Jahre (2011 bis 2014) auf der Schanz verbracht. Nun steht fest: Der 32-Jährige ist für seinen alten Verein spielberechtigt und kann im Trikot des FCI auflaufen. Gleichzeitig verlässt Thorsten Röcher den FCI und kehrt zurück nach Österreich.

„Caiubys Rückkehr ist eine tolle Geschichte für die Schanzer. Wir sind überzeugt von den außergewöhnlichen fußballerischen Qualitäten von Caiu – für die gesamte 3. Liga ist es eine großartige Nachricht, dass so ein Spieler künftig hier aufläuft. Wir wissen um die Enge der Liga und sind uns sicher, dass Caiuby für unseren weiteren Saisonverlauf ein wichtiger Faktor sein wird“, ordnet Direktor Sport Michael Henke die Neuverpflichtung ein.

FC Ingolstadt: Caiuby spielte zuletz für den FC Augsburg

Der Offensivakteur kommt mit der geballten Erfahrung von insgesamt 109 Bundesliga- und 134 Zweitliga-Begegnungen in die Donaustadt. Dazu kommen acht Einsätze auf internationalem Parkett (sechsmal in der Europa League sowie zwei Begegnungen im UEFA-Cup). Caiuby über sein Comeback an alter Wirkungsstätte: „Ich habe den Weg der Schanzer immer verfolgt und trage den Verein im Herzen. Mein Fokus gilt in den kommenden Wochen unserem großen Ziel, den FCI wieder in die 2. Bundesliga zu bringen.“

Gleichzeitig verlässt ein Profi die Donaustadt, Thorsten Röcher wechselt mit sofortiger Wirkung zum Wolfsberger AC. Für den gebürtigen Neunkirchener geht es damit zurück ins Heimatland nach Österreich nach 19 Partien im Trikot der Schanzer. Der 29-Jährige war im Sommer 2017 aus Graz in die Donaustadt gekommen – nach dem Abstieg 2018 war er dorthin als Leihgabe zurückgekehrt, um sich im vergangenen Sommer wieder den Schanzern anzuschließen. Es folgte aber lediglich noch ein Einsatz.

