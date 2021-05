FC Ingolstadt kommt gegen Saarbrücken nicht über ein 0:0 hinaus

Der FC Ingolstadt patzt im Aufstiegsrennen. Auch die Konkurrenten Hansa Rostock und 1860 München holen nur einen Punkt.

Der FC Ingolstadt hat im Aufstiegskampf der 3. Liga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Schanzer kamen daheim gegen den 1. FC Saarbrücken nicht über ein 0:0 hinaus. Damit verpasste es der FCI, die Patzer der Konkurrenz auszunutzen. Während Tabellenführer Dynamo Dresden souverän gewann (2:0 gegen Viktoria Köln), holten Hansa Rostock (0:0 gegen Zwickau) und 1860 München (1:1 in Wiesbaden) ebenfalls nur einen Punkt.

Beim FCI begannen im Vergleich zum 1:1 in Rostock Jonatan Kotzke, Caiuby und Merlin Röhl statt Robin Krauße, Caniggia Elva (beide Bank) und Marc Stendera (Gelbsperre). Die taktische Formation in der Anfangsphase sah drei Stürmer vor. Stefan Kutschke und Caiuby spielten außen, Dennis Eckert Ayensa in der Mitte. Eine Anordnung, die Trainer Tomas Oral nach knapp zehn Minuten korrigierte und fortan mit der Doppelspitze Eckert Ayensa und Kutschke agierte.

FC Ingolstadt: Eckert Ayensa trifft die Latte

Das Spiel bot in den ersten 45 Minuten kaum Höhepunkte. Einzig ein nicht gegebener Handelfmeter, als Saarbrückens Manuel Zeit der Ball nach einer Flanke an den Arm sprang, erhitzte die Gemüter etwas (25.). Ansonsten sind lediglich Distanzschüsse von Saarbrückens Timm Golley, der knapp am Tor vorbeiflog (9.), und Eckert Ayensa, den Daniel Batz parierte (37.), zu nennen.

Nach dem Seitenwechsel begann der FCI zielstrebiger, spielte mit größerer Intensität und hatte Pech, als Eckert Ayensa die Latte traf (52.). Auf der Gegenseite versuchte es Golley von der Mittellinie, als er Fabijan Buntic zu weit vor seinem Tor erspähte, verfehlte aber knapp (54.). Der agile Elva hätte den überlegenen, aber keinesfalls überzeugenden FCI in Führung bringen können. Sein Schuss wurde jedoch geblockt (70.). In der Schlussphase fehlten den Schanzern die Mittel, Saarbrücken, in Verlegenheit zu bringen. Stattdessen waren die Gäste dem Siegtreffer näher. Minos Gouras traf mit einem noch abgefälschten Schuss in der Nachspielzeit das Außennetz (90.+2).

FC Ingolstadt 04: Buntic - Heinloth, Paulsen, T. Schröck, Gaus - Röhl (46. Elva), Kotzke (71. Krauße), Bilbija (71. Kaya) - Kutschke (72. Franke), D. Eckert Ayensa (82. Butler), Caiuby

1. FC Saarbrücken Batz - Bulic, Zeitz, Sverko - Breitenbach (43. Shipnoski), Perdedaj, Kerber, Mendler (73. Mario Müller) - Jänicke (65. Günther-Schmidt), Froese (65. Bösel) - Golley (73. Gouras)

Schiedsrichter Konrad Oldhafer (Hamburg)