Tomas Oral sieht den FC Ingolstadt "auf einem guten Weg“

Die Enttäuschung bei den Anhängern des FC Ingolstadt war nach dem 1:1 beim VfB Lübeck riesig. Dabei störte sie nicht einmal das Ergebnis, sondern der fußballerische Auftritt der Mannschaft. Mit Kopfschütteln wurde in den sozialen Medien daher zur Kenntnis genommen, dass Trainer Tomas Oral sein Team nach dem Spiel in höchsten Tönen lobte.

Oral sprach von einer „überragenden Mannschaftsleistung“, stellte Charakter und Mentalität heraus. Letzteres ist den Spielern nicht abzusprechen, doch der Auftritt ließ viele Wünsche offen. Kaum ein Pass wurde zum eigenen Mann gebracht, auch das Mittel langer Ball funktionierte selten. Mit etwas Abstand erklärte Oral nun seine nach dem Spiel getätigte Aussage. An den Bildschirmen, so Oral, habe die Partie nicht gut ausgesehen. Aber: „Die Bedingungen vor Ort mit dem starken Wind machten es unheimlich schwierig, ein vernünftiges Fußballspiel abzuliefern.“ Ihn habe beeindruckt, in „welcher Art und Weise wir die Umstände angenommen haben und nach dem Rückstand ins Spiel zurückgekommen sind.“ Das sei nicht selbstverständlich und mache ihn stolz. Es ist verständlich, dass sich Oral vor seine Mannschaft stellt, weil er für deren Auftritt verantwortlich ist. Zumal die Saison in den Endspurt einbiegt und weitere Fehler kaum mehr zu korrigieren sind.

FC Ingolstadt empfängt FSV Zwickau

Fünf Spiele stehen für den FCI in der 3. Liga noch auf dem Programm. Als Zweiter (60) hat er zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Hansa Rostock (62). Dynamo Dresden (59, zwei Spiele weniger) und 1860 München (58) befinden sich in Lauerstellung. Diese Ausgangssituation hätte er im Vorfeld „ so angenommen“, meinte Oral, „jetzt muss und sollte sich die Mannschaft selbst belohnen.“

Dafür muss sie nach nun vier sieglosen Spielen gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte die Trendwende einleiten. Die Möglichkeit dazu besteht am Samstag (14 Uhr), wenn der Tabellenzehnte FSV Zwickau in Ingolstadt gastiert. Die Sachsen haben sich den größten Abstiegssorgen entledigt, warten inzwischen jedoch seit sechs Partien auf einen dreifachen Punktgewinn. „Klar ist“, so Oral, „dass wir unbedingt einen Dreier einfahren wollen und die Mannschaft gierig darauf ist.“

FCI muss auf Tobias Schröck verzichten

Denn Gedanken an Nervenschwäche im Aufstiegsrennen will Oral erst gar nicht aufkommen lassen. „Die Mannschaft hat einen klaren Kopf. Wir haben monatelang brutal gearbeitet und haben eine riesen Entwicklung genommen.“ Das Team habe Nehmerqualitäten und könne diese in „positive Energie“ umwandeln. Und: Nicht nur beim FCI sei „Druck im Kessel“, sondern auch bei den Mitkonkurrenten.

Personell ist die Lage bei den Schanzern weiterhin positiv. Einzig Rico Preißinger fehlt verletzt, Innenverteidiger Tobis Schröck muss gelbgesperrt zusehen. Als Ersatz kommen Nico Antonitsch und Thomas Keller infrage. „Ich habe mich noch nicht entschieden, tendiere aber zu Nico“, kündigte Oral an. Nach seiner Sperre in Lübeck steht Caiuby wieder zur Verfügung. Ist er, nachdem er einige Wochen auf der Bank saß, sogar ein Kandidat, von Beginn an aufzulaufen? „Er hatte es in den vergangenen Wochen wegen Verletzungen schwer. Caiu ist immer eine Überlegung für die Startelf. Wenn nicht, dann ist er eine gute Option von der Bank“, sagte Oral.

Unabhängig vom Personal bleibt der Trainer optimistisch: „Ich habe nach der Chronologie der vergangenen drei Spiele keine Kopfschmerzen und sehe uns auf einem guten Weg.“ Eine Leistungssteigerung und ein Sieg würden sicher auch die Anhänger befriedigen.

Mögliche Aufstellungen

FC Ingolstadt Buntic – Heinloth, Paulsen, Antonitsch, Gaus – Kotzke, Stendera – Elva, Caiuby – Kutschke, Kaya.

FSV Zwickau Brinkies – Stanic, Nkansah, Frick, Coskun – Schröter, Möker, Könnecke, Drinkuth – König, Willms.

