Früher Sammler, heute Legende: Matthäus und die Stickeralben

Als Kind sammelte Lothar Matthäus selbst Panini-Sticker. Heute helfen dem deutschen Rekord-Nationalspieler Alben und Computerspiele, um bei der jungen Generation Thema zu bleiben.

Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat selbst ein Faible für Fußball-Sticker.

"Ich habe selbst gesammelt, das war vor meiner Zeit als Profi. Ich weiß, dass es jedes Jahr Panini-Alben gibt und ich bin irgendwo immer noch dabei - als Legende, wie auch bei vielen Computer-Spielen. So bleibt man bei der jungen Generation immer noch im Blickfeld", sagte Matthäus der Deutschen Presse-Agentur.

Panini stellte die Klebebilder von 1980 bis 2022 für jedes große Turnier her, wurde für die EM 2024 und die EM 2028 aber vom US-Unternehmen Topps abgelöst. Der 63 Jahre alte Matthäus geht davon aus, dass der überraschende Wechsel die junge Generation wenig interessiert. "Bei den Kindern kommt alles schneller an als bei uns. Das geht ruckzuck. Wenn ein Kind damit anfängt, dann steckt das die anderen an", sagte der heutige TV-Experte.

Matthäus selbst sammelt nach eigenen Angaben nicht mehr, sein jüngster Sohn ebenfalls nicht. "Aber ich weiß, dass es viele sammeln, denn ich trainiere die Schülermannschaft von meinem Sohn. Die haben alle die Sammelalben zu Hause", berichtete der Weltmeister von 1990. Während Matthäus im Topps-Heft wie Oliver Kahn und Bastian Schweinsteiger als Legende abgebildet ist, fehlen Stars wie Manuel Neuer oder Kylian Mbappé. Grund dafür sind fehlende Bildrechte, die weiter bei Rivale Panini liegen.

(dpa)