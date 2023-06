Wie sich Italiens Liga wieder in die Spitze schob

Plus Lange Zeit schien die italienische Serie A abgehängt. Andere europäische Ligen hatten sie überholt. In dieser Saison aber war vieles anders.

Die Bundesliga würde sich über ein solches Abschneiden freuen. Schadenfreude also scheint hierzulande nicht angebracht über die italienischen Final-Verlierer. Inter Mailand hat am Samstagabend das Verlierer-Triple perfekt gemacht. Drei italienische Klubs standen in den Endspielen der verschiedenen europäischen Wettbewerber, dreimal gab es Niederlagen.

Die italienische Serie A war einmal die Sehnsuchtsliga vieler Fußballspieler. Wer etwas auf sich und sein fußballerisches Können hielt, musste unbedingt zwischen Mailand und Neapel kicken. Weil dort eben die besten Kicker der Welt waren. Zwischen 1990 und 2010 stellte Italiens Eliteliga zwölf Finalisten im wichtigsten europäischen Klub-Wettbewerb. Sechsmal kam in dieser Zeit der Sieger aus der Serie A.

