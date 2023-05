Deutsche U17 vorzeitig im Viertelfinale der Fußball-EM

Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft in Ungarn auch ihr zweites Spiel gewonnen und sich vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert.

Die Auswahl von Trainer Christian Wück bezwang in Balmazujvaros Titelverteidiger Frankreich nach einer Steigerung in der zweiten Halbzeit mit 3:1 (0:1). Zum Auftakt hatten die Junioren des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB) mit 4:0 gegen Portugal gewonnen.

"Nach der Pause haben wir das Ergebnis dann umgedreht, zeigt auch nochmal den Spirit im Team. Wir haben eine super Mannschaft und es macht dann auch einfach Spaß, wenn man den Jungs beim Spielen zusieht", sagte Wück. Fode Sylla (39. Minute) hatte Frankreich in Führung gebracht. Zwei Treffer von Paris Brunner (56./63.) und ein Tor von Robert Ramsak (60.) sorgten innerhalb von sieben Minuten für die Wende.

Zum Abschluss der Vorrunde trifft das DFB-Team am Dienstag (15.00 Uhr) auf Schottland. Für die deutsche U17 geht es nicht nur um eine gute EM-Platzierung, sondern auch um das WM-Ticket. Die fünf WM-Startplätze gehen an die vier Halbfinalisten sowie den Sieger eines Playoffs zwischen den beiden Viertelfinalisten, die die beste Gruppenphase gespielt haben. Die Erst- und Zweitplatzieren der vier EM-Gruppen qualifizieren sich in Ungarn für das Viertelfinale am 27. Mai. Die Halbfinal-Partien werden am 30. Mai ausgetragen, das Endspiel findet am 2. Juni statt.

(dpa)