Generaldebatte im Bundestag heute live im TV und Stream

Am Mittwoch steht der Höhepunkt der einwöchigen Haushaltsberatungen im Parlament an. In einer Generaldebatte werden im Bundestag die beschlossenen Milliarden-Entlastungen der Ampel-Koalition im Mittelpunkt stehen. Die Aussprache im Parlament wird vier Stunden dauern und kann ab 9.30 Uhr im TV und Stream verfolgt werden.

So kann die Generaldebatte im TV und Livestream verfolgt werden

Auf der Website des Bundestages wird ein Livestream zur Generaldebatte angeboten, der ab 9.00 Uhr verfügbar sein soll. Außerdem ist die Aussprache teils in Ausschnitten und teils in voller Länge im TV zu sehen. Die Sender ZDF, Phoenix, Welt und n-tv übertragen am Mittwoch ab 9.00 Uhr. Im Hörfunk kann die Generaldebatte im rbb Inforadio verfolgt werden.

Generaldebatte im Bundestag am Mittwoch: Scholz und Merz ergreifen das Wort

Im Rahmen der Generaldebatte werden kontroverse und emotionale Debatten erwartet. Bei der vierstündigen Aussprache werden unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) Reden halten. Es kann von einem Rededuell gesprochen werden, das mit Spannung erwartet werden kann. Die beiden Politiker waren zuletzt immer wieder aneinandergeraten.

Merz fühlte sich in den letzten Wochen immer wieder von Scholz übergangen. Er kritisierte lautstark zahlreiche Entscheidungen der Ampel-Koalition, was als Oppositionsführer auch ein Teil seines Jobs ist. Der Ton dabei ist allerdings rau, die Aussagen deutlich. Zuletzt bekamen sich Merz und Scholz in einem Fernduell über die Stromversorgung in die Haare.

"Die Koalition gibt überhaupt keine Antwort darauf, woher denn der Strom für die nächsten Wochen und Monate kommen soll", hatte Merz im ARD-Sommerinterview bemängelt. Scholz sprach hingegen davon, dass es nach "menschlichem Ermessen" nicht passieren werde, dass das Stromnetz im Winter überlastet werde. Das Entlastungspaket der Ampel findet Merz "unzureichend". Es scheint, als hätten der Bundeskanzler und der Oppositionsführer in der Generaldebatte einiges zu besprechen.