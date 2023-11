Kahn gibt jetzt den Coach: Weiter, immer weiter

Als Torwart war Oliver Kahn Weltklasse. Dann versuchte er sich als Vorstandschef des FC Bayern mit überschaubarem Erfolg. Jetzt gibt er Tipps in Sachen Willensstärke, Motivation und Überzeugungskraft.

Wenn einer gar nicht mehr weiß, was er machen soll, dann wird er eben Coach. Das ist natürlich unzulässig überspitzt und vereinfacht formuliert, denn was kann einem denn Besseres passieren, als an einen guten Coach zu geraten, der einem (für ein paar Euro) durch all die Krisen hilft, die das Leben bereithält. Erfolg im/in der .... (an dieser Stelle kann wahlweise "Leben", "Liebe", "Beruf" stehen) gibt es eben nicht umsonst. Auf Instagram tummeln sich Coaches wie die Schnecken im Salatbeet. Da geht es um Transformation und Growth, Selbstwert und Leadership, Energielevel und Resilienz, nicht zu vergessen Mindset und Seelenbalance. Wer blickt denn da noch durch?

Herausragende Persönlichkeiten geben ihr Wissen weiter

Gut, dass hier jetzt mal ein leibhaftiger Titan durchfegt. Oliver Kahn ist seit Neuestem auch Coach. Doch wer vor dem geistigen Auge Bilder des Ex-National- und Bayern-Torwarts hat, wie er Spielern den Erwerb frischer Eier empfiehlt, der irrt. Kahn meidet den Fußballplatz und steigt stattdessen bei einer Plattform namens "Meet your Master" ein, die der Schauspieler Heiner Lauterbach zusammen mit seiner Gattin Viktoria ins Leben gerufen hat. Dort geben "herausragende Persönlichkeiten in Online-Videokursen ihr einzigartiges Wissen weiter", heißt es auf der Seite. Das alles ist natürlich: "Motivierend. Inspirierend. Unterhaltsam." Und kostet fast nix. Kurse gibt es für 99 Euro.

Unter der Schlagzeile "Großartige News" wird angekündigt, dass dort nun auch Oliver Kahns Wissen käuflich zu erwerben ist. Willensstärke, Motivation und Überzeugungskraft sind die Schlagworte. Aber natürlich gibt es auch "tiefgründige Einblicke" in die Sportkarriere des vor fünf Monaten geschassten Vorstandschefs des FC Bayern.

Praktische Tipps sind zwingend umzusetzen

Klar ist, dass sich hier kein Coach mit dubioser Vita ranwanzt, sondern einer spricht, der vom Fach ist. Kahn war zu aktiven Zeiten das Paradebeispiel eines Fußballers, der mit purer Willenskraft Spiele gewinnen und dabei ziemlich überzeugend sein konnte. Ob und wie sich diese Fähigkeiten auf das zivile Leben übertragen lassen, wird spannend sein zu sehen. Klar ist erst einmal nur: Praktische Tipps sind zwingend umzusetzen. Da ist Kahn konsequent. Als er seinerzeit erklären sollte, warum er sich in der Wange von Gegenspieler Heiko Herrlich verbissen hatte, führte er aus, dass der Trainer gesagt habe, "wir sollen uns am Gegner festbeißen. Das habe ich versucht zu beherzigen".

