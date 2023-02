Golf

Mit 65 zum 45. Turniersieg: Golfprofi Langer knackt nächsten Rekord

Plus Der Anhauser Golf-Profi Bernhard Langer versetzt die Konkurrenz in Staunen. Und er kann noch nachlegen.

In einem Alter, in dem sich andere längst zur Ruhe gesetzt haben, eilt Bernhard Langer unverdrossen von Erfolg zu Erfolg. Am Wochenende hat der mittlerweile 65-jährige Golf-Profi aus Anhausen (Landkreis Augsburg) auf der PGA Champions Tour (für Senior-Spieler ab 50 Jahren) seinen 45. Turniersieg geholt und damit einen als unknackbar geltenden Rekord geknackt, was in Langers Wahlheimat USA für großes Aufsehen sorgte. Denn der Deutsche ist nun mit dem US-Amerikaners Hale Irwin gleichgezogen und hat genauso viele Siege wie dieser auf dem Konto.

