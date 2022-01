Handball-EM 2022: Deutschland - Norwegen live im Free-TV und Stream

Bei der Handball-Europameisterschaft 2022 spielt Deutschland in der Hauptrunde gegen Norwegen. Wir haben für Sie alle Infos rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit.

Seit dem 13. Januar läuft die Handball-Europameisterschaft 2022 in der Slowakei und in Ungarn. Nachdem sich die Deutschen den Sieg von Gruppe D der Gruppenphase sichern konnten, stehen sie nun in der Hauptrunde der EM 2022. Ihr zweites Hauptrundenspiel hat die Mannschaft der Gruppe 2 am 21. Januar gegen Norwegen.

Sie wüssten gerne mehr zur EM-Partie? Wie läuft die Übertragung ab? Wann ist der genaue Termin mit Uhrzeit? Kann ich das Spiel auch im Free-TV verfolgen? In diesem Artikel finden Sie alle relevanten Infos zu Deutschland gegen Norwegen am Freitag. Als kleines Extra liefern wir Ihnen zudem eine Bilanz der bisherigen Aufeinandertreffen.

Deutschland vs. Norwegen bei der Handball-EM 2022: Termin und Uhrzeit

Das Spiel der Hauptrunde von Gruppe 2 findet am Freitag, 21. Januar 2022, in der slowakischen Hauptstadt Bratislava statt. Deutschland und Norwegen beginnen die Partie um 20.30 Uhr.

Video: dpa

Deutschland - Norwegen: Die Übertragung der Handball-EM 2022 im TV und Stream

Die Begegnung Deutschland gegen Norwegen ist am Freitagabend im Free-TV beim ZDF zu sehen. Wenn Sie nicht die Möglichkeiten haben, das Spiel der Gruppe 2 live im Fernsehen zu verfolgen, können Sie es über den Live-Stream der ZDF-Mediathek ebenfalls kostenlos ansehen. Auch Sportdeutschland.tv überträgt die Partie der Europameisterschaft 2022 im eigenen kostenpflichtigen Live-Stream.

Wenn Sie das Ganze etwas übersichtlicher zu haben wollen, können Sie sich hier einen Überblick über die wichtigsten Eckdaten der Übertragung verschaffen:

Spiel: Deutschland - Norwegen , Handball-EM 2022, Hauptrunde

- , 2022, Gruppe: 2

2 Termin: Freitag, 21. Januar 2022

Freitag, 21. Januar 2022 Uhrzeit : 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Bratislava

Übertragung: ZDF und im Live-Stream der ZDF -Mediathek

Das sind die Mannschaften aus Gruppe 2 der Handball-EM 2022

In ihrem zweiten Hauptrundenspiel bei der EM 2022 gibt Deutschland alles, um gegen Norwegen zu gewinnen. Ansonsten trifft die deutsche Mannschaft innerhalb der Hauptrunde von Gruppe 2 auf Spanien, Schweden und Russland. Die Partien erfolgen vom 20. bis zum 26. Januar, bevor es mit dem Spiel um Platz 5 und dem Halbfinale weitergeht.

Lesen Sie dazu auch

Hier ein Überblick über die Hauptrunde von Gruppe 2 der Handball-EM 2022:

20.01.2022, 15.30: Russland – Schweden

– Schweden 20.01.2022, 18.00: Deutschland – Spanien

20.01.2022, 20.30: Polen – Norwegen

21.01.2022, 15.30: Russland – Spanien

– 21.01.2022, 18.00: Polen – Schweden

21.01.2022, 20.30: Deutschland – Norwegen

23.01.2022, 15.30: Polen – Russland

23.01.2022, 18.00: Deutschland – Schweden

23.01.2022, 20.30: Spanien – Norwegen

– 25.01.2022, 15.30: Polen – Spanien

25.01.2022, 18.00: Deutschland – Russland

25.01.2022, 20.30: Schweden – Norwegen

Die Bilanz zu Deutschland gegen Norwegen

Das deutsche Team hat es als Sieger von Gruppe D der Vorrundenspiele in die Hauptrunde geschafft. Nun spielen sie gegen den Zweiten der Gruppe F: Norwegen. Deutschland kommt nach der Vorrunde auf 6 Punkte, während Norwegen nur 4 Punkte geholt hat.

Im Direktvergleich kam es kicker.de zufolge zwischen den beiden Mannschaften bisher zu 21 Aufeinandertreffen. Deutschland sicherte sich davon zwölf Mal den Sieg, während Norwegen nur sechs Partien für sich entscheiden konnte. Bei drei Begegnungen blieb es beim Unentschieden. Auch das Torverhältnis ist mit 539:505 auf der Seite der Deutschen.

Bei vorherigen Europameisterschafften brachte Deutschland bisher zweimal den Titel mit nach Hause (2004 und 2016). Norwegen wurde bisher noch nicht zum "Europameister" gekürt.

Wie sich die Deutschen gegen Norwegen beim Hauptrundenspiel der Handball-Europameisterschaft 2022 schlagen, sehen Sie am 21. Januar 2022 um 20.30 Uhr im ZDF.