Handball

vor 18 Min.

Haunstetter Handballerinnen knacken auch den Spitzenreiter

Plus Dem Augsburger Drittligateam gelingt ein sensationeller und unerwarteter Heimsieg gegen den favorisierten Tabellenführer Erlangen. Das sorgt bei den Gastgeberinnen für große Erleichterung.

Von Herbert Vornehm

Den Drittliga-Handballerinnen des TSV Haunstetten ist am Samstagabend erneut ein großartiger Coup gelungen: Eine Woche nach dem Sieg gegen den Zweitplatzierten Stuttgart-Metzingen bezwangen die Rot-Weißen in eigener Halle nun auch den Tabellenführer HC Erlangen mit 33:26 (17:13) und haben sich dadurch auch jeglicher Abstiegssorgen entledigt.

Das mit viel Spannung erwartete bayerische Derby hielt sechzig Minuten, was es versprach, und die knapp 300 Zuschauer waren bestens unterhalten. Erlangen zeigte von Beginn an, warum sie heuer unangefochten an der Spitze stehen: Mit unglaublicher Offensivkraft hatten sie jederzeit die passende Antwort auf einen Treffer der Einheimischen parat. Diese zeigten ihrerseits allerdings an diesem Tag gleichzeitig eine ihrer besten Saisonleistungen und fanden ebenfalls im Angriff stetig erfolgreiche Lösungen. Somit musste die Defensivdarbietung den Unterschied ausmachen, und da hatte Haunstetten sich gegen Ende des ersten Durchgangs mit einer unglaublichen Willensleistung den ersten Vorteil erarbeitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen