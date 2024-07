Kanu-Slalom bei Olympia 2024: Zeitplan und Übertragung im TV & Stream

Der Kanuslalom, inspiriert vom Skislalom, nahm seinen sportlichen Anfang 1932 in der Schweiz. Zunächst fanden die Wettkämpfe auf flachem Wasser statt, später wechselte man zu Wildwasser-Stromschnellen. Sein olympisches Debüt feierte der Kanuslalom 1972 in München und wurde ab den Spielen 1992 in Barcelona fester Bestandteil des Programms. Besonders europäische Athletinnen und Athleten dominieren diese Sportart und gewannen rund 90 Prozent aller olympischen Medaillen im Kanuslalom. Zu den erfolgreichsten Ländern nach Medaillen gehören historisch sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen Deutschland, Ungarn und Schweden.

Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris wird auch erstmals die Disziplin Kajakcross ausgetragen. In dieser neuen Kanu-Disziplin starten vier Athletinnen und Athleten gleichzeitig und bestreiten die vereinten Wildwasserdisziplinen des Kanusports auf einer Strecke.

Kanu-Slalom bei Olympia 2024 in Paris: Übersicht zum Zeitplan und den Terminen

Der Kanu-Slalom beginnt am Samstag, den 27. Juli, und erstreckt sich bis zum 5. August 2024 bei den Olympischen Spielen. Damit gibt es insgesamt zehn Wettbewerbstage für die verschiedenen Disziplinen im Kanu-Slalom.

Hier finden Sie eine genaue Übersicht, wann welche Disziplinen bei den Damen und Herren stattfinden:

Samstag, 27. Juli 2024

15.00 Uhr: Herren Canadier Einer Vorläufe - 1

15.50 Uhr: Damen Kajak Einer Vorläufe - 1. Durchgang

17.10 Uhr: Herren Canadier Einer Vorläufe - 2

18.00 Uhr: Damen Kajak Einer Vorläufe - 2. Durchgang

Sonntag, 28. Juli 2024

15.30 Uhr: Damen Kajak Einer Halbfinale

17.45 Uhr: Damen Kajak Einer Finale

Montag, 29. Juli 2024

15.30 Uhr: Herren Canadier Einer Halbfinale

17.20 Uhr: Herren Canadier Einer Finale

Dienstag, 30. Juli 2024

15.00 Uhr: Damen Canadier Einer Vorläufe - 1

16.00 Uhr: Herren Kajak Einer Vorläufe - 1

17.10 Uhr: Damen Canadier Einer Vorläufe - 2

18.10 Uhr: Herren Kajak Einer Vorläufe - 2

Mittwoch, 31. Juli 2024

15.30 Uhr: Damen Canadier Einer Halbfinale

17.25 Uhr: Damen Canadier Einer Finale

Donnerstag, 1. August 2024

15.30 Uhr: Herren Kajak Einer Halbfinale

17.30 Uhr: Herren Kajak Einer Finale

Freitag, 2. August 2024

15.30 Uhr: Damen Kajak Cross Zeitfahren

16.40 Uhr: Herren Kajak Cross Zeitfahren

Samstag, 3. August 2024

15.30 Uhr: Damen Kajak Cross Runde 1

16.40 Uhr: Herren Kajak Cross Runde 1

18.05 Uhr: Damen Kajak Cross Hoffnungsrunde

18.45 Uhr: Herren Kajak Cross Hoffnungsrunde

Sonntag, 4. August 2024

15.30 Uhr: Herren Kajak Cross Vorläufe

16.45 Uhr: Damen Kajak Cross Vorläufe

Montag, 5. August 2024

15.30 Uhr: Damen Kajak Cross Viertelfinale

15.52 Uhr: Herren Kajak Cross Viertelfinale

16.15 Uhr: Damen Kajak Cross Halbfinale

16.28 Uhr: Herren Kajak Cross Halbfinale

16.43 Uhr: Damen Kajak Cross Kleines Finale

16.48 Uhr: Herren Kajak Cross Kleines Finale

16.55 Uhr: Damen Kajak Cross Finale

17.00 Uhr: Herren Kajak Cross Finale

Olympische Spiele 2024: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Die genauen Sendezeiten der Kanu-Slalom-Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen 2024 sind derzeit noch nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass die Wettkämpfe im Free-TV über die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF auf jeden Fall kostenfrei zu sehen sein werden. ARD und ZDF haben sich nämlich Lizenzen für die Übertragung ausgewählter Wettkämpfe gesichert. Darüber hinaus wird der Sender Eurosport 1 die Olympischen Spiele im Fernsehen übertragen und mehrere Disziplinen im TV abdecken.

Kanu-Slalom: Übertragung online im Stream

Neben der TV-Übertragung werden die Kanu-Slalom-Wettkämpfe auch im Live-Stream verfügbar sein. ARD und ZDF wollen einige Events im Stream anbieten, sodass Zuschauer die Möglichkeit haben, die Wettkämpfe auch online zu verfolgen. Für den umfassenden Zugang zu allen Wettkämpfen im Stream ist ein Abonnement bei discovery+ erforderlich, das ebenfalls die Olympischen Spiele live überträgt. Somit haben Zuschauer die Wahl, die Wettkämpfe entweder über die öffentlich-rechtlichen Streams oder über das Streaming-Angebot von discovery+ zu verfolgen.

Sobald weitere Informationen bekannt werden, ergänzen wir Sie an dieser Stelle.