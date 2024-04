Kanuslalom

13:59 Uhr

Augsburger Slalomkanutin Elena Lilik: Mit einem Schrei zu Olympia

Plus Augsburg-Festspiele im Kanupark Markkleeberg – auch Noah Hegge und Ricarda Funk sichern sich das Ticket für die Spiele in Paris.

Von Andrea Bogenreuther

Elena Liliks Schrei hallte lautstark durch den Kanupark Markkleeberg. Als ihre härteste Konkurrentin im Canadier Einer der Frauen, die Lokalmatadorin Andrea Herzog aus Leipzig, durchs Ziel gefahren war und nur Platz zwei auf der Anzeigentafel aufleuchtete, übermannten Lilik die Gefühle. Sie schlug die Hände vors Gesicht und sank mit einem durchdringenden Schrei auf die Knie. Denn in dem Moment stand fest: die 25-jährige Kanutin aus Augsburg hatte sich nicht nur den Sieg in der Slalom-Qualifikation geholt, sondern auch ihre erste Olympiateilnahme gesichert.

"Der Schrei hatte sich über drei Stunden hinweg aufgebaut und dann kam er halt einfach raus", beschrieb Elena Lilik anschließend den emotionalen Schlusspunkt einer dramatischen wie nervenaufreibenden Olympia-Qualifikation. Am vergangenen Wochenende in Augsburg war sie nur mit Mühe in den Wettkampf hineingekommen und auch in Markkleeberg gab es erst einmal Rückschläge zu verkraften. Im letzten Finalrennen ging es für sie dann um alles oder nichts. "Ich wusste, dass ich bei Tor zwölf zwei Sekunden liegengelassen habe. Dann hofft man, dass es vielleicht auch mal die anderen schwer haben. Jetzt bin ich nur noch erleichtert, zufrieden und glücklich. Jetzt geht es nach Paris. Ich weiß zwar noch nicht, was das bedeutet, aber das ist jetzt egal", fand Lilik kaum die richtigen Worte für ihr aufgewühltes Gefühlsleben.

