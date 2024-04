"Fader Beigeschmack": Tasiadis holt Olympiaticket

Der Augsburger Canadierfahrer Sideris Tasiadis glaubt schon, sich für Olympia qualifiziert zu haben. Dann muss er doch nochmal starten. Ein Happyend gibt es trotzdem.

Im Zielraum konnte Sideris Tasiadis die Entscheidung der Jury nicht fassen. Er hatte im Kanupark Markkleeberg gerade das Finalrennen der letzten Qualifikation gewonnen und damit seinen Start bei den Olympischen Spielen in Paris festgemacht. Dann aber beschloss die Jury nach einem Protest, dass die besten vier Fahrer noch einmal an den Start müssen, um den Lauf zu wiederholen. Beim viertletzten Paddler Timo Trummer (KV Zeitz) hatte sich das 18. Slalomtor ausgehängt, weshalb eine kurze Korrekturpause entstanden war. Die letzten drei Starter fuhren anschließend die Strecke mit dem reparierten Tor und Tasiadis glaubte, als Schnellster das Rennen gewonnen zu haben.

Doch der KV Zeitz legte Protest ein und nach längerer Diskussionen der Wettkampfführung wurde festgelegt, das die letzten vier Starter noch einmal auf die Strecke müssen. "Ich verstehe diese Entscheidung nicht. Dass Timo noch einmal starten darf, wäre sportlich fair gewesen, aber wir drei anderen wollen gar nicht mehr", sagte der Augsburger Tasiadis verärgert, als er wieder in sein Boot stieg. Dennoch mussten Tasiadis sowie die beiden Leipziger Lennard Tuchscherer und Franz Anton neben Trummer noch einmal an die Startlinie.

Kompliziertes Rechensystem bringt Sideris Tasiadis am Ende doch den Platz für Paris

Doch bis auf Franz Anton, der sich im zweiten Lauf den Sieg holte, kam keiner der Finalteilnehmer noch einmal an seine vorhergegangene Leistung heran. Wütend schlug Tasiadis sein Paddel auf das Wasser auf, als er als Fünfter ins Ziel kam, in dem Glauben, seine vierte Olympiateilnahme damit verfehlt zu haben. Doch das komplizierte Rechensystem der Olympia-Qualifikation kam ihm zugute. Der fünfte Platz wurde als sein Streichergebnis gewertet, seine drei zweiten Plätze aus der restlichen Quali reichten aufgrund des Sieges von Franz Anton nun aus, dass er im Canadier Einer doch noch als Gesamt-Sieger hervorging und zu den Olympischen Spielen nach Paris fahren wird.

Sideris Tasiadis wartet mit seinem Hund Milou in Markkleeberg bangend auf die Entscheidung der Jury. Es wird entschieden, dass der Sieger der Olympia-Qualifikation seinen Lauf wiederholen muss. Foto: Hendrik Schmidt, dpa

Für die Entscheidung der Jury hatte Sideris Tasiadis nach nervenaufreibenden zwei Stunden, die ihn mental wie körperlich auslaugte, überhaupt kein Verständnis. "Das hat einen faden Beigeschmack", übte Tasiadis deutliche Kritik am Vorgehen der Offiziellen. "Es ist fast unmachbar, dass man zweimal gewinnt, weil die ganze Anspannung im Körper abgefallen ist."

Sideris Tasiadis fährt mit zwei Vereinskollegen zu den Olympischen Spielen

Doch am Ende dieser Nervenschlacht stand dennoch fest, dass der 32-Jährige von Kanu Schwaben Augsburg in Paris seine vierten Olympischen Spiele erleben wird - gemeinsam mit seinen Vereinskollegen Elena Lilik und Noah Hegge sowie Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach, die sich schon zuvor qualifiziert hatten. "Ich glaube, ich bin der erste deutsche Athlet im Kanuslalom, der zum vierten Mal zu Olympia fährt. Ich finde das ist schon unbeschreiblich und etwas Geiles, was jetzt auf mich zukommt. Alles, was in Tokio zu Coronazeit gefehlt hat, kommt jetzt und ich kann mir vorstellen, dass es richtig gut wird", sagte Tasiadis, als ihm langsam bewusst wurde, dass er es doch noch geschafft hatte. Nach Silber in London und Bronze in Tokio würde ihm nur noch eine Goldmedaille noch in seiner Sammlung fehlen, um den olympischen Satz vollzubekommen.

