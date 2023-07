Kanuslalom

"Golden Girls" aus Augsburg feiern bei der Kanuslalom-EM in Krakau

Schon wie hier bei der Weltmeisterschaft auf ihrer Heimstrecke in Augsburg im vergangenen Jahr holten Elena Lilik (links) und Ricarda Funk jeweils Einzelgold bei der EM in Krakau.

Plus Nach Ricarda Funk im Kajak Einer gewinnt auch die Augsburgerin Elena Lilik im Canadier Einer den Europameister-Titel. Die Männer haben hingegen Probleme.

Die Frauen haben die Medaillenflut für Deutschland bei den Kanuslalom-Europameisterschaften in Krakau auch in den Einzeldisziplinen fortgesetzt. Nach einmal Gold und zweimal Bronze in den Teamwettbewerben gewannen Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach) im Kajak Einer und Elena Lilik (Kanu Schwaben Augsburg) im Canadier Einer die Titel im Einzel. Damit haben sie Deutschland in diesen Disziplinen auch gleich die Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gesichert.

Die Wahl-Augsburgerin Funk hat somit nach ihrem Olympiasieg von Tokio und dem WM-Sieg im vergangenen Jahr in Augsburg mit dem EM-Erfolg das Triple im Kanuslalomsport geschafft. Elena Lilik überzeugte nach Team-Bronze im Kajak an der Seite von Funk und ihrer jüngeren Schwester Emily Apel am Sonntag auch in ihrer zweiten Disziplin mit dem Stechpaddel und setzte sich an die Spitze des europäischen C1-Frauen-Feldes. Jedes Mal stand bei dieser Europameisterschaft im Rahmen der European Games in den Rennen der Canadier-Damen die Eins auf der Uhr, wenn Lilik die Ziellinie durchbrach. „Es fühlt sich unglaublich an, alle drei Läufe zu gewinnen“, gab die 24-jährige Sportsoldatin freudestrahlend zu.

