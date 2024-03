Deutschland gewinnt auch gegen die Niederlande und macht Hoffnung auf die EM

Die deutsche Nationalmannschaft bezwingt nach dem Sieg gegen Frankreich auch die Niederlande. Maximilian Mittelstädt erzielt sein erstes Tor im zweiten Länderspiel.

Diesmal dauerte es länger als acht Sekunden, ehe sich die deutsche Mannschaft freuen konnte. Allerdings hatte es die Mannschaft von Julian Nagelsmann – anders als noch in Frankreich – auch nicht auf einen frühen Treffer angelegt. Vom Anpfiff weg ließen die Spieler den Ball gemächlich in den eigenen Reihen laufen. So gemächlich allerdings, dass sich Maximilian Mittelstädt nach drei Minuten derart selbst hatte einlullen lassen, dass er einen arg fahrigen Ball zurück zu Jonathan Tah spielte. Memphis Depay spritzte dazwischen und eine Flanke später vollendete Joey Veerman gekonnt zur frühen Führung für die Niederländer. Doch wie schon in Lyon, zeigte sich die Mannschaft auch in Frankfurt überraschend widerstandsfähig.

Deutschland gegen Niederlande: Nach dem deutschen Tor ertönt "Major Tom"

Musste man sich am Samstagabend noch der famosen Einzelkönner Mbappé und Dembélé erwehren, war es diesmal eben ein rascher Rückstand. Das deutsche Team zeigte sich davon gänzlich unbeeindruckt, suchte und fand seine Sicherheit im Kombinationsspiel. Der Ausgleich allerdings entsprang einer Ecke. Über Toni Kroos und Jamal Musiala landete der Ball bei Mittelstädt, der er ihn aus 17 Metern sehenswert im Torwinkel unterbrachte. Den ersten Treffer verschuldet, den zweiten erzielt – reichlich Aufregung für den Neuling im lilapinken deutschen Dress nach gerade einmal elf Minuten.

Der Stuttgarter war es auch, der mit seinem ersten Länderspieltreffer die neue Torhymne der DFB-Auswahl durch die Arena schallen ließ. Peter Schillings Major Tom hebt 42 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung wieder völlig schwerelos ab. Das germanische Liedgut spielte im Rahmen der Trikotpräsentation eine Rolle und das Übrige ermöglichten tausende Fans, die sich den Song in den sozialen Netzwerken wünschten. Die Begleiterscheinungen des modernen Fußballs eben.

Deutsche Mannschaft dominiert im Spiel gegen die Niederlande

Die deutsche Mannschaft jedenfalls versuchte dort weiterzumachen, wo sie in Lyon aufgehört hatte. Immer wieder allerdings ließen Rutscheinlagen auf dem offenbar seifigen Frankfurter Geläuf verheißungsvolle Angriffe im Nichts versanden. Vor allem Jamal Musiala hatte extreme Probleme, bei seinen tänzerischen Einlagen genug Bodenhaftung zu behalten.

So dominierten die Deutschen zwar das Spiel und hatten durch Ilkay Gündogan auch eine Großchance, allerdings musste der Kapitän auch in der Defensive vor dem einschussbereiten Donyell Malen klären. Schön anzuschauen aber allemal, wie der Ball phasenweise durch die deutschen Reihen lief. Allerdings gelang es dem neu installierten Mitelfeld-Trio Andrich/Kroos/Gündogan nur selten, die Offensivspieler gefährlich einzubinden. Die Niederländer wiederum waren so sehr damit beschäftigt, ihre Ketten zu schließen, dass Ausflüge in die deutsche Hälfte zu Ausnahme gerieten.

Niclas Füllkrug erzielt den 2:1 Siegtreffer

Dass die Deutschen sich am Ende noch über einen Sieg freuen durften, lag an einer beherzten Schlussviertelstunde. Nachdem die Niederländer die ersten Chancen des Durchgangs hatten, läuteten Musiala und der eingewechselte Thomas Müller mit ihren Möglichkeiten eine beherzte Schlussphase ein. Der ebenfalls eingewechselte Niclas Füllkrug traf schließlich nach einer Ecke mit der Schulter zum 2:1 (85.)

Zuvor war es dem Team von Nagelsmann nicht mehr gelungen, den Ball – wie noch vor der Pause – lange in den eigenen Reihen zu halten und ihren Gegner somit in Bewegung zu versetzen.

Hatte die Auswahl in Frankreich noch den Eindruck erweckt, sich innerhalb weniger Vorbereitungstage zu einem EM-Mitfavoriten entwickelt zu haben, offenbarte das 2:1 gegen die Niederländer noch Optimierungsbedarf an einigen Stellen. So fehlte es der Offensivreihe beispielsweise einige Zeit an der Zielstrebigkeit. Am Ende aber stehen ein überzeugender Sieg gegen Frankreich, sowie ein erkämpfter Erfolg gegen die Niederlande. Das ist weit mehr, als die deutschen Fans vor dem Testspiel-Doppel erwartet hatten. Die deutsche Mannschaft befindet sich auf einem guten Weg Richtung Europameisterschaft. Davon war zuletzt nicht wirklich auszugehen.