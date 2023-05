NFL-Spiele in Deutschland 2023: Ab wann gibt es Tickets?

Die NFL wird im Jahr 2023 zwei Spiele in Deutschland austragen. Doch ab wann gibt es Tickets - und wie kommen Sie an diese? Die wichtigsten Informationen.

Seit Mittwoch, 10. Mai, ist es offiziell: Die National Football League (NFL) wird im Jahr 2023 zwei Spiele in Deutschland austragen. Schauplatz wird der Deutsche-Bank-Park in Frankfurt sein. München ging leer aus. Im November 2022 hatte in der Allianz Arena das erste NFL-Spiel überhaupt auf deutschem Boden stattgefunden. Der Ansturm auf Tickets war damals riesig, was bei den zwei Partien in diesem Jahr wohl kaum anders sein wird. Hier erfahren Sie, wie Sie an Tickets kommen können.

NFL in Deutschland 2023: Tickets für folgende Termine erhältlich

Die neue Saison der NFL beginnt am 7. September 2023. Die beiden Deutschland-Spiele finden im November 2023 statt. Im Rahmen des 9. und 10. Spieltags der besten Football-Liga der Welt kommen vier verschiedene Mannschaften nach Frankfurt. Darunter auch der Titelverteidiger in der NFL, die Kansas City Chiefs mit Star-Quarterback Patrick Mahomes. Das sind die beiden Termine:

5. November 2023: Miami Dolphins - Kansas City Chiefs (Kickoff: 15.30 Uhr)

- (Kickoff: 15.30 Uhr) 12. November 2023: Indiana Colts - New England Patriots (Kickoff: 15.30 Uhr)

Deutschland-Spiele der NFL 2023: Ab wann gibt es Tickets?

Bislang ist noch nicht klar, ab wann Tickets für die beiden NFL-Spiele in Frankfurt, die offiziell als "2023 NFL Frankfurt Games" bezeichnet werden, erhältlich sein werden. Ein Blick auf das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden kann aber Aufschluss über den Zeitraum geben, in dem Tickets erhältlich sein könnten.

Das Munich Game 2022 hatte am 13. November 2022 stattgefunden. Also zu einem ähnlichen Zeitpunkt des Jahres, wie es nun der Fall ist. Im vergangenen Jahr hatte der Vorverkauf für das Event in der Allianz Arena am 19. Juli 2022 beginnen. Wobei man auch sagen kann, dass der Ticket-Verkauf an diesem Datum begonnen und geendet hat. Schon nach wenigen Augeblicken waren die Karten ausverkauft. Es ist also denkbar, dass der Verkauf für die NFL-Spiele in Frankfurt im Juli 2023 stattfindet.

NFL: Deutschland-Spiele 2023: Wie kommt man an Tickets?

Wer Interesse an Tickets für die NFL-Spiele in Deutschland 2023 hat, der muss sich über ein offizielles Formular der National Football League registieren. Im Verlauf der Registrierung müssen Sie persönliche Informationen eingeben. Außerdem müssen Sie sich für die Art des Tickets entscheiden und ein Lieblingsteam in der NFL angeben. Die Registrierung gilt für viele verschiedene Ticketarten, die bis hin zu VIP-Tickets reichen.

Die Registrierung ist eine Voraussetzung dafür, dass sie Chancen auf ein Ticket für die Deutschland-Spiele haben. Es wird Ihnen also der Zugang zum Verkauf garantiert, nicht aber der Erhalt von Tickets. Eine Garantie gibt es von der NFL für alle Registrierten dann aber doch: Diese sollen über den weiteren Ablauf und den Start des Vorverkaufs informiert werden. Das Datum des Ticketverkaufs folgt "zu gegebener Zeit", heißt es auf der Website.